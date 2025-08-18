News Logo
ABO

Testflug der SpaceX-Riesenrakete am kommenden Wochenende geplant

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bisherige Startversuche waren wenig erfolgreich
©SERGIO FLORES, AFP, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Nach mehreren missglückten Starts wird die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX in Kürze einen neuen Testflug unternehmen. Der zehnte Testflug der Rakete soll am 24. August vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase in Texas starten, wie das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk auf seiner Internetseite bekanntgab.

von

Bei zwei Startversuchen in diesem Jahr explodierte kurz nach dem Abheben die obere Stufe der Rakete - also der Teil, der als Raumschiff dient und die Besatzung und die Fracht transportieren soll. Bei einem Testflug im Mai schaffte es die Rakete ins All, explodierte dann jedoch über dem Indischen Ozean, nachdem sie aufgrund eines Treibstofflecks die Kontrolle verloren hatte.

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete überhaupt. Mit ihr verfolgt SpaceX das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete zu bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald wieder Menschen auf den Mond bringen - und möglicherweise auf den Mars. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte in dieser Woche die Vorschriften für die private Raumfahrtindustrie gelockert und etwa Umweltauflagen abgeschafft, um die Zahl der Raketenstarts künftig deutlich zu erhöhen.

The SpaceX Starship rocket launches from Starbase, Texas, as seen from South Padre Island on May 27, 2025. SpaceX mission control lost contact with the upper stage of Starship as it leaked fuel, spun out of control, and made an uncontrolled reentry after flying halfway around the world, likely disintegrating over the Indian Ocean, officials said. (Photo by Sergio FLORES / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Besucher können auch den fiktiven Indominus Rex bestaunen
Reisen & Freizeit
Bangkok im Jurassic-Fieber
Auf eine kühle Lagerung unter zehn Grad Celsius sollte geachtet werden
Gesundheit
Botox in eingelegtem Gemüse
Bisher gibt es die Funktion nur für Android-Geräte
Technik
Google Maps stoppt GPS-Aussetzer
Bei moderaten Temperaturen genügt aber ein leichtes Spinnenvlies
Gesundheit
Wintergemüse kommt jetzt in die Erde
Projekt "CarrotShield" ist auf drei Jahre angelegt
Technik
Forschende wollen mit Bakterien Karotten haltbarer machen
++ ARCHIVBILD ++ Um acht Prozent in den vergangenen 70 Jahren
Technik
Studie: Flutschäden in Europa durch Klimawandel gestiegen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER