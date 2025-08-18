Testflug der SpaceX-Riesenrakete am kommenden Wochenende geplant

Bei zwei Startversuchen in diesem Jahr explodierte kurz nach dem Abheben die obere Stufe der Rakete - also der Teil, der als Raumschiff dient und die Besatzung und die Fracht transportieren soll. Bei einem Testflug im Mai schaffte es die Rakete ins All, explodierte dann jedoch über dem Indischen Ozean, nachdem sie aufgrund eines Treibstofflecks die Kontrolle verloren hatte.

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete überhaupt. Mit ihr verfolgt SpaceX das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete zu bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald wieder Menschen auf den Mond bringen - und möglicherweise auf den Mars. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte in dieser Woche die Vorschriften für die private Raumfahrtindustrie gelockert und etwa Umweltauflagen abgeschafft, um die Zahl der Raketenstarts künftig deutlich zu erhöhen.