Technik des Textils: TMW-Sonderausstellung zu Kleidung und Stoffen

"Es ist eine der ältesten und innovativsten Technologien der Menschheitsgeschichte: Aus dünnen, relativ schwachen Fasern wird durch geschicktes Drehen ein stabiler, langer Faden erzeugt. Aus vielen dieser Fäden wird ein Material, das unterschiedlichste Eigenschaften haben kann – eigentlich eine sehr faszinierende Erfindung", sagte TMW-Generaldirektor Peter Aufreiter am Donnerstag vor Journalistinnen und Journalisten.

Um die vielschichtigen inhaltlichen Facetten der rund 400 Exponate zu sortieren, hat man sich einer Metapher aus dem Theater bedient: "Wir spielen die Aufführung durch wie ein klassisches Drama – allerdings mit nur drei Aufzügen", sagte Kurator Christian Stadelmann. Räumlich getrennt sind diese Ausstellungsteile, thematisch passend, durch Vorhänge aus unterschiedlichen Stoffen. Eine Vielzahl interaktiver Stationen lockert dazwischen die sehr ausführlichen Informationen auf.

Der erste "Aufzug" startet bei der Produktion: Anhand einer roten Reithose der österreich-ungarischen Kavallerieregimenter wird die textile Kette nachgezeichnet – beginnend bei der Ernte der Rohstoffe, gefolgt von der Verarbeitung des Garns bis hin zum Färben und den letzten Arbeitsschritten.

"In der Ausstellung wollten wir aber nicht nur chronologisch vorgehen, sondern auch unterschiedliche Phänomene aus Gegenwart und Vergangenheit miteinander in Beziehung setzen", sagte Stadelmann. So wird Innovation etwa anhand des Themas Spinnen verständlich und an einer interaktiven Station auch hörbar gemacht – von der Handspindel über das Salonspinnrad mit Fußpedal, die für Baumwollfasern optimierte Ringspindel, bis hin zu industriellen Spinnmaschinen.

Weiter geht es mit den vielfältigen Funktionen unterschiedlicher Kleidungsstücke. Dabei werden Eigenschaften bestimmter funktionaler Materialien, etwa von schusssicheren Westen, genauso thematisiert wie die Funktion der sozialen Unterscheidung – in Form des eleganten Zylinders oder des Trachtenhuts. Zwei kleine "Pausen"-Räume beschäftigen sich noch einmal ausführlicher mit den sozialen und kulturellen Aspekten des An- und Ausziehens – inklusive etwa dem Sündenfall oder einem ikonischen Nirvana-Albumcover.

Nach dem Ausziehen kommt oft das Wegwerfen – im dritten Teil unterlegt mit Zahlen und Fakten zu "Fast Fashion", Überproduktion und deren sozialen und ökologischen Auswirkungen. Besonders eindrücklich: Ein ungetragenes Abendkleid mit intaktem Preisschild, das Forschende der Technischen Universität (TU) Wien bei einer Reise in die Atacama-Wüste in Chile fanden, wo sie Stichproben des Textilmülls nehmen wollten. Daneben werden auch Möglichkeiten zu einem nachhaltigeren Umgang mit Textilien und Wege in Richtung Kreislaufwirtschaft aufgezeigt.

Auch die Ausstellung an sich sei "kreislauffähig", sagte Aufreiter. Denn sie sei Teil eines Kooperationsprojektes mit dem Parque de las Ciencias im spanischen Granada und der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund. Nach dem Ende ihrer Laufzeit am 29. August wird die Schau in die beiden anderen Städte rotieren, während zwei dort aktuell eröffnete Sonderausstellungen nacheinander in das Haus in Wien-Penzing kommen.

(S E R V I C E – TMW-Sonderausstellung "Tec/xtil – Faser, Funktion, Fashion" von 23. Oktober bis 29. August; https://www.technischesmuseum.at/ )