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Strauss-Jahr 2025 - Neue Publikation und neue Forschungsplattform

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80 Projekte und 404 Aufführungen wurden im Strauss-Jahr umgesetzt
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Vier Monate nach Ende des Strauss-Jahres hat die Stadt Wien am Mittwoch Bilanz gezogen und eine neue Initiative angekündigt. Mit einer Forschungsplattform zu Strauss und der Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts will man "Forschung, künstlerische Expertise und Quellenarbeit" zusammenführen. Die Publikation "200 J. Johann Strauss 2025 Wien EinBlick" dokumentiert umfassend das Jubiläumsjahr, in dem man mit 80 Projekten und 404 Aufführungen rund 400.000 Besucher erreichte.

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Partner der neuen Forschungsplattform sind die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw), die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), die Universität Wien, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Wiener Institut für Strauss-Forschung und die Wienbibliothek im Rathaus. Ab Herbst 2026 startet die Plattform zunächst mit vier "explorativen Forschungsstipendien" mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten und einer Dotierung von jeweils 20.000 Euro. Ab Herbst 2027 soll eine gemeinsame Forschungsgruppe folgen.

"Wir arbeiten daran, die nächste Generation für Musik zu begeistern: im eigenen Musizieren, im Hören und in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung", wurde Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in einer Aussendung zitiert.

++ THEMENBILD ++ Das Johann-Strauss-Denkmal im Wiener Stadtpark aufgenommen am Montag, 25. November 2024, in Wien. Wien widmet dem 200. Geburtstag von Walzerkönig Johann Strauss 2025 ein eigenes Festjahr.

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