Stichwort TALIS-Studie

Für die OECD-Studie TALIS wurden rund 280.000 Lehrkräfte und Schuldirektoren der Sekundarstufe 1 (Zehn- bis 14-jährige Schüler) in 54 Ländern bzw. Regionen über ihre Arbeitsbedingungen befragt. In Österreich betrifft das die AHS-Unterstufen und Mittelschulen. Die Studie erhob im Frühjahr 2024 mittels Online-Fragebögen, wie etwa Direktoren Ressourcen und Autonomie einschätzen und Lehrer über Stressfaktoren und Arbeitsbelastung, Schulklima bzw. Anerkennung im Beruf denken.
TALIS (Teaching and Learning International Survey) wurde mittlerweile zum vierten Mal durchgeführt - 2008 und 2018 war Österreich mit dabei, 2013 verzichtete man auf eine Teilnahme. Für die Abwicklung hierzulande waren die Pädagogischen Hochschulen (PH) Kärnten und Steiermark zuständig. Vergleichsländer sind heuer etwa Finnland, Frankreich, Südkorea, Japan, Australien und die USA. Von Österreichs Nachbarstaaten nahmen Tschechien, Ungarn, die Slowakei, Slowenien und Italien teil, nicht dabei waren dagegen Deutschland und die Schweiz.
