Stichwort TALIS-Studie

TALIS (Teaching and Learning International Survey) wurde mittlerweile zum vierten Mal durchgeführt - 2008 und 2018 war Österreich mit dabei, 2013 verzichtete man auf eine Teilnahme. Für die Abwicklung hierzulande waren die Pädagogischen Hochschulen (PH) Kärnten und Steiermark zuständig. Vergleichsländer sind heuer etwa Finnland, Frankreich, Südkorea, Japan, Australien und die USA. Von Österreichs Nachbarstaaten nahmen Tschechien, Ungarn, die Slowakei, Slowenien und Italien teil, nicht dabei waren dagegen Deutschland und die Schweiz.