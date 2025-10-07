News Logo
ABO

Stichwort TALIS-Studie

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
280.000 Lehrer und Direktoren weltweit befragt
©APA (Schneider), APA, HARALD SCHNEIDER
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Für die OECD-Studie TALIS wurden rund 280.000 Lehrkräfte und Schuldirektoren der Sekundarstufe 1 (Zehn- bis 14-jährige Schüler) in 54 Ländern bzw. Regionen über ihre Arbeitsbedingungen befragt. In Österreich betrifft das die AHS-Unterstufen und Mittelschulen. Die Studie erhob im Frühjahr 2024 mittels Online-Fragebögen, wie etwa Direktoren Ressourcen und Autonomie einschätzen und Lehrer über Stressfaktoren und Arbeitsbelastung, Schulklima bzw. Anerkennung im Beruf denken.

von

TALIS (Teaching and Learning International Survey) wurde mittlerweile zum vierten Mal durchgeführt - 2008 und 2018 war Österreich mit dabei, 2013 verzichtete man auf eine Teilnahme. Für die Abwicklung hierzulande waren die Pädagogischen Hochschulen (PH) Kärnten und Steiermark zuständig. Vergleichsländer sind heuer etwa Finnland, Frankreich, Südkorea, Japan, Australien und die USA. Von Österreichs Nachbarstaaten nahmen Tschechien, Ungarn, die Slowakei, Slowenien und Italien teil, nicht dabei waren dagegen Deutschland und die Schweiz.

APAKMA03 - 22062009 - WIEN -OESTERREICH: THEMENBILD - Eine Lehrerin steht mit Unterlagen in der Hand am Dienstag, 16. Juni 2009, vor dem Lehrerzimmer einer Volksschule in Wien. APA-FOTO: HARALD SCHNEIDER

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Ausbildung ist für viele Junglehrer noch verbesserungswürdig
Politik
Nur 42 Prozent fühlen sich nach Lehrerausbildung praxisfit
Acht von zehn würden wieder Lehrer werden
Technik
Lehrer sind mit Job zufrieden, aber öfter gestresst
Die Ausbildung ist für viele Junglehrer noch verbesserungswürdig
Technik
Nur 42 Prozent fühlen sich nach Lehrerausbildung praxisfit
August Wöginger bei einer Pressekonferenz Mitte September
Politik
Prozess gegen ÖVP-Klubchef Wöginger beginnt
Der Angeklagte vor Prozessbeginn
Politik
Acht Monate für Drohungen gegen KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Beamtenvertreter sind noch nicht zufrieden
Politik
Ringen um Beamtenplus bleibt mühsam
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER