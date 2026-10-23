Stadt Wien verlängert WWTF-Förderung

©APA, Herbert Neubauer
Die Stadt Wien stellt dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) für die Jahre 2027 bis 2029 rund 37 Millionen Euro zur Verfügung. Zusammen mit der Finanzierung durch die AVZ Privatstiftung quasi als zweitem Standbein ergibt sich für die privat-gemeinnützige Forschungsförderorganisation somit ein jährliches Fördervolumen von mehr als 20 Millionen Euro, erklärte WWTF-Geschäftsführer Michael Stampfer in einer Aussendung der Stadt Wien.
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So könnten anspruchsvolle Forschungsprojekte über mehrere Jahre unterstützt und neue wissenschaftliche Talente für Wien gewonnen und gebunden werden. Die Förderung konzentriere sich vor allem auf die Lebenswissenschaften, Informations- und Kommunikationstechnologien, Umweltforschung sowie Sozialwissenschaften. Zu den aktuellen Schwerpunkten zählen den Angaben zufolge Künstliche Intelligenz, Digitaler Humanismus, Gesundheitsvorsorge, ME/CFS und gesellschaftliche Resilienz.