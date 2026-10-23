Stadt Wien verlängert WWTF-Förderung

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Die Stadt Wien stellt dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) für die Jahre 2027 bis 2029 rund 37 Millionen Euro zur Verfügung. Zusammen mit der Finanzierung durch die AVZ Privatstiftung quasi als zweitem Standbein ergibt sich für die privat-gemeinnützige Forschungsförderorganisation somit ein jährliches Fördervolumen von mehr als 20 Millionen Euro, erklärte WWTF-Geschäftsführer Michael Stampfer in einer Aussendung der Stadt Wien.

von APA