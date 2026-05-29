Sicherheitsfeature bei Uber: Audioaufnahmen von Fahrten

Wie Uber betonte, sei bei der Entwicklung der Audioaufnahme der Schutz der Privatsphäre im Vordergrund gestanden. Fahrgäste können die Audioaufzeichnung flexibel vor oder während der Fahrt über das Sicherheitscenter in der App aktivieren. Nach der Aktivierung muss die eigentliche Aufnahme während der Fahrt nur noch manuell gestartet werden. Wird die Funktion bereits vor Fahrtbeginn aktiviert, werden Fahrerinnen und Fahrer informiert, dass die Fahrt unter Umständen aufgezeichnet wird und können diese auch ablehnen.

Die Funktion biete die Möglichkeit, direkt über die Uber-App Unterstützung anzufordern. Die Audioaufnahme sei die neueste Erweiterung des bestehenden Sicherheitsangebots. Beispielsweise können Nutzerinnen und Nutzer den Status und den Standort ihrer Fahrt mit Freundinnen und Freunden oder ihrer Familie teilen. Darüber hinaus können Userinnen und User per PIN-Verifizierung sicherstellen, dass sie in das richtige Fahrzeug einsteigen. Außerdem kann man per Knopfdruck in der Uber-App im Notfall einen Notruf absetzen. Wie das Unternehmen mitteilte, werde die Funktion ab Freitag schrittweise für Fahrgäste in ganz Österreich eingeführt.