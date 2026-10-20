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Schulwettbewerb "Jugend Innovativ" geht in die 40. Runde

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++ ARCHIVBILD ++ Auf die Sieger warten Preisgelder
©APA, dpa, Monika Skolimowska
Ab sofort können Schüler, Lehrlinge und Personen im 1. Berufsjahr im Rahmen des Wettbewerbs "Jugend Innovativ" wieder innovative Projekte einreichen. Die Projektanmeldungen sind bis 30. November 2026 möglich, heißt es in einer Aussendung der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws).

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Auf Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren warten in der 40. Jubiläumsrunde des Wettbewerbs Preisgelder von mehr als 45.000 Euro, darüber hinaus bekommen die Gewinner auch die Möglichkeit, Österreich bei internationalen Wettbewerben, Messen und Studienreisen zu vertreten.

Einreichungen sind in den sechs Kategorien Design & Creation, Engineering, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science sowie Sustainability möglich. Das Jubiläumsbundesfinale findet Ende Mai 2027 statt. Dort werden aus den 30 besten Projektteams die Sieger gekürt.

"Jugend Innovativ" wird im Auftrag von Wirtschafts-, Bildungs- und Infrastrukturministerium von der aws abgewickelt. Bisher haben den Angaben zufolge rund 12.300 Projektteams am Wettbewerb teilgenommen.

Service: Weitere Infos gibt es unter www.jugendinnovativ.at.

ARCHIV - 21.08.2023, Berlin: Geldscheine mit dem Wert von 100 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. (zu dpa: «Zahl der Einkommensmillionäre steigt weiter an») Foto: Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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