Schulwettbewerb "Jugend Innovativ" geht in die 40. Runde

Auf Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren warten in der 40. Jubiläumsrunde des Wettbewerbs Preisgelder von mehr als 45.000 Euro, darüber hinaus bekommen die Gewinner auch die Möglichkeit, Österreich bei internationalen Wettbewerben, Messen und Studienreisen zu vertreten.

Einreichungen sind in den sechs Kategorien Design & Creation, Engineering, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science sowie Sustainability möglich. Das Jubiläumsbundesfinale findet Ende Mai 2027 statt. Dort werden aus den 30 besten Projektteams die Sieger gekürt.

"Jugend Innovativ" wird im Auftrag von Wirtschafts-, Bildungs- und Infrastrukturministerium von der aws abgewickelt. Bisher haben den Angaben zufolge rund 12.300 Projektteams am Wettbewerb teilgenommen.

Service: Weitere Infos gibt es unter www.jugendinnovativ.at.