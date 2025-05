Rote Studenten gewinnen ÖH-Wahl

Der VSStÖ erreichte insgesamt 18 Mandate (plus 3). Auf Platz zwei landete die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) mit unverändert 21 Prozent und 12 Mandaten, knapp dahinter die GRAS wie bisher mit elf Mandaten. Leichte Verluste setzte es für die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) mit acht Prozent (2023: neun) und vier Mandaten (minus eins) sowie die parteiunabhängigen Fachschaftslisten (FLÖ) mit sieben Prozent (2023: acht) und unverändert ebenfalls vier Mandaten.

Das kommunistische Bruderduell entschied der Kommunistische StudentInnenverband - Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) mit fünf Prozent und wenigen Stimmen Vorsprung knapp vor dem Kommunistischen StudentInnenverband - Linke Liste (KSV-Lili) mit ebenfalls fünf Prozent für sich. Beide kommen auf zwei Mandate, das ist beim KSV-LiLi eines weniger als zuletzt. Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) stagnierte praktisch bei drei Prozent und hielt sein Mandat, die Liste "Who the F*ck is Herbert?" halbierte sich auf zwei Prozent und erreichte ein Mandat (minus eins). Leer gingen die Revolutionäre Kommunistische Partei sowie die VSStÖ-Abspaltung fölik aus.

Insgesamt waren 369.000 Studierende an den öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) wahlberechtigt. Die scheidende ÖH-Vorsitzende Sarah Rossmann (GRAS) sah in der leicht gestiegenen Wahlbeteiligung vor Journalisten "ein starkes Zeichen", man gehe "mit erhobenem Haupt" aus dieser Wahl. In der 55-köpfigen Bundesvertretung kommen VSStÖ und GRAS auf eine Mehrheit von 29 Mandaten.

Die Studentinnen und Studenten konnten auf drei Ebenen wählen - ihre Studienvertretung, ihre Hochschulvertretung sowie die Bundesvertretung (BV), das österreichweite Studierendenparlament. Für die BV kämpfen elf Fraktionen um 55 Mandate. Derzeit gibt es dort eine Koalition aus Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Kommunistischem StudentInnenverband - Linke Liste (KSV-LiLi).

"Sehr erfreut" über das Ergebnis zeigte sich VSStÖ-Spitzenkandidatin Selina Wienerroither. "Der Dreier vor dem Ergebnis ist sehr schön, das hatten wir noch nie." Die gestiegene Zustimmung sei ein Zeichen, dass die Studierenden einen starken VSStÖ in der ÖH wollten.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hatte noch vor Bekanntgabe des Endergebnisses bei ihrem Besuch in der ÖH-Wahlzentrale die Studierendenvertreter dafür gelobt, dass sie sich neben Studium und Arbeit auch noch in der ÖH engagieren. Das sei "nicht selbstverständlich", sie seien damit "eine wesentliche Säule unserer Demokratie". Sie lobte auch die gute Zusammenarbeit mit der Bundesvertretung. Diese lege nicht nur den Finger in die Wunde, sondern mache auch konstruktive Vorschläge.