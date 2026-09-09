Rollervergnügen mit Autoführerschein.

Kein Stau, keine Parkplatzsorgen und maximaler Komfort mit Sicherheit: Der Piaggio MP3 530 hpe Exclusive vereint den Komfort einer Premium-Limousine mit der Dynamik eines Rollers. Das Beste daran: Er darf mit dem normalen PKW-Führerschein gefahren werden - und ist dank des Super Summer Bonus noch bis 30. September um 1.000 Euro günstiger!

Kein Stau, kein stundenlanges Parkplatzsuchen und keine Parkgebühren: Wer eine komfortable, sichere und zeiteffiziente Alternative für den täglichen Weg zur Arbeit oder den Ausflug ins Grüne sucht, findet im Piaggio MP3 die perfekte Lösung. Als weltweit erster Roller mit zwei Vorderrädern kombiniert die MP3-Reihe die Sicherheit eines Autos mit der Fahrfreude und der Wendigkeit eines Zweirads.