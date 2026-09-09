Rollervergnügen mit Autoführerschein.

Piaggio MP3 530 hpe Exclusive - Luxuriöses Roller-Feeling mit dem B-Führerschein.
Kein Stau, keine Parkplatzsorgen und maximaler Komfort mit Sicherheit: Der Piaggio MP3 530 hpe Exclusive vereint den Komfort einer Premium-Limousine mit der Dynamik eines Rollers. Das Beste daran: Er darf mit dem normalen PKW-Führerschein gefahren werden - und ist dank des Super Summer Bonus noch bis 30. September um 1.000 Euro günstiger!
Kein Stau, kein stundenlanges Parkplatzsuchen und keine Parkgebühren: Wer eine komfortable, sichere und zeiteffiziente Alternative für den täglichen Weg zur Arbeit oder den Ausflug ins Grüne sucht, findet im Piaggio MP3 die perfekte Lösung. Als weltweit erster Roller mit zwei Vorderrädern kombiniert die MP3-Reihe die Sicherheit eines Autos mit der Fahrfreude und der Wendigkeit eines Zweirads.
Freiheit mit Autoführerschein
Das Flaggschiff der Modellreihe, der Piaggio MP3 530 hpe Exclusive, definiert urbane Freiheit völlig neu. Angetrieben von einem kraftvollen 530 ccm Motor mit über 44 PS gleitet die edle Roller-Limousine souverän durch den Alltag. Auf Knopfdruck passt sich das Fahrgefühl perfekten Wünschen an: von sanfter Entspannung im Comfort-Modus über maximal sparsames Dahingleiten in Eco bis hin zu dynamischer Sportlichkeit im Sport-Modus. Durch die beiden Vorderräder ist für den MP3 530 kein Motorrad-Führerschein erforderlich - der Autoführerschein reicht völlig aus. Eine echte Alternative zum Auto!
Unbesorgter Fahrspaß
Für unbesorgten Fahrspaß sorgt modernster High-Tech: das radarbasierte ARAS-Assistenzsystem mit Totwinkel- und Spurwechselassistent schützt vorausschauend vor Gefahren. Gemeinsam mit dem Grip von zwei Vorderrädern, ABS und Traktionskontrolle schenkt der MP3 selbst auf nassem Asphalt vollstes Vertrauen und ein Gefühl absoluter Sicherheit.
Echte Luxusmomente
Echte Luxus-Momente im Alltag garantieren die Ausstattung. Rückwärtsgang samt Rückfahrkamera für müheloses Einparken, Tempomat, sowie das 7-Zoll-Farbdisplay mit integrierter Smartphone-Navigation. Das großzügige Staufach unter der Sitzbank bietet locker Platz für zwei Helme, Jacke und Utensilien für den Alltag, oder einen kleinen Einkauf am Weg nach Hause. Mit Keyless-Starter, Tempomat und dem Vorteil, ihn einfach mit dem normalen PKW-Führerschein zu fahren, macht der MP3 530 hpe Exclusive jeden Weg zum reinsten Genuss.
Piaggio MP3 530 jetzt zum Super Summer Bonus Preis um € 13.299 statt bisher € 14.299. So profitieren Sie von € 1.000 Preisersparnis. Weitere Informationen erhalten Sie beim österreichischen Generalimporteur Faber GmbH oder unter www.piaggio.at / Angebote.
Ausstattung:
Ride by Wire mit 3 Fahrmodi
Stufenloser Automatikantrieb
Feststellbremse
LED-Scheinwerfer
Keyless Go mit Fernentriegelung
Heckradar mit Toter Winkel Assistent
Retourgang mit Rückfahrkamera
Tempomat
Roll-Lock um das Kippen des MP3 zu verhindern.
Mulltimediaplattform – Smartphone App (Musik und Telefonie Steuerung)