Projekttage gegen Online-Betrug für Schulen und Senioren

Im Bereich Internetkriminalität/Online-Betrug ist die Zahl der Anzeigen in den vergangenen zehn Jahren von 10.000 Anzeigen auf 63.500 gestiegen, betonte Karner. Die Unterlagen für das Projekt werden von der Nationalbank erstellt und Polizistinnen und Polizisten gehen in die angemeldeten Schulen und berichten von den "neuesten Tricks der Online-Kriminellen", sagte der Innenminister. Es seien bereits mehr als 500 Schülerinnen und Schüler und 23 Klassen aus 14 Schulen angemeldet, obwohl das Projekt erst jetzt offiziell bekanntgegeben wurde.

Karner und OeNB-Gouverneur Martin Kocher betonten, Innenministerium und Nationalbank seien unterschiedliche Organisationen, die jedoch gemeinsam das Thema Sicherheit im Mittelpunkt haben. "Wir haben neue Betrugsmaschen, die auftauchen und wir haben die Herausforderung, dass die Infrastruktur bei Zahlungen sicher sein soll", betonte Kocher. Finanzbildung falle zudem in die Aufgabenbereiche der Nationalbank. Es gehe darum, möglichst viele Menschen zu erreichen, damit "Betrugsmaschen nicht zum Erfolg führen".

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