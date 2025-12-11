Privatuniversität wälzt konkrete Pläne für Medizin-Campus in Tirol

Man leiste bereits einen wichtigen Beitrag für die ärztliche Versorgung in Wien, sagte Pollak dem ORF: "Die SFU hat sich zum Ziel gemacht, auch für die Westregion und die gesamte DACH-Region einen Beitrag zu leisten. Wörgl bietet sich daher für uns an." Laut den Medienberichten gibt es bereits eine gemeinsame Absichtserklärung von Stadt und Universität. Als Standort sei ein Areal in Bahnhofsnähe im Gespräch. Der Lehrbetrieb könnte den aktuellen Plänen zufolge bereits im Wintersemester 2028 starten. Die konkrete Ausgestaltung sowie die Finanzierung war aber offenbar noch unklar. Pro Studienjahr sollen 150 Studierende an der Universität Platz finden, hieß es seitens der SFU zur APA. Studierende müssen an der SFU hohe Studiengebühren zahlen.

Das Land Tirol schloss indes eine Förderung für eine private Medizin-Uni aus. "Neue Ausbildungszweige, speziell im Gesundheitsbereich, sind grundsätzlich zu begrüßen – wir brauchen bestens ausgebildete Ärztinnen und Ärzte", wurde Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) von der "TT" zitiert. Entscheidend sei jedoch auch die Sicherung von Ausbildungsplätzen von Studierenden öffentlicher Universitäten in den Tiroler Krankenhäusern. Hier dürfe es zu keinen Engpässen kommen.

Die Sigmund Freud PrivatUniversität unterhält derzeit Standorte in Wien, Linz, Berlin, Paris, Ljubljana und Mailand. In Wien sind Fakultäten für Psychotherapiewissenschaft, Psychologie, Medizin und Rechtswissenschaften eingerichtet. Die SFU ist mit etwa 6.000 Studierenden die derzeit größte Privatuniversität in Österreich.