Judas Priest treten 2026 in Wacken auf

"Die Mischung aus Legenden, aktuellen Szene-Highlights und besonderen Jubiläumsshows verspricht eines der abwechslungsreichsten Jahre der Festivalgeschichte zu werden", so die Veranstalter zur kommenden 35. Ausgabe. Im Line-up befinden sich neben den genannten Acts noch u.a. Heavysaurus, Savatage, In Flames, Hämatom und Def Leppard, die ihre Wacken-Premiere feiern. Mit Mr. Hurley und die Pulveraffen kommt auch eine waschechte Piratenband.

Zu dem Festival in Wacken mit seinen insgesamt acht Bühnen werden jährlich über 85.000 "Headbanging-Fans" erwartet. 2026 findet es vom 29. Juli bis 1. August statt. Das Wacken Open Air in dem Dorf mit 2.000 Einwohnern gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit.

(S E R V I C E - www.wacken.com)