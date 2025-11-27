News Logo
Judas Priest treten 2026 in Wacken auf

Metal-Legende Judas Priest beehrt das legendäre Festival
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, ARTURO HOLMES
Für das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) haben bisher bereits 55 Bands und Einzelmusiker für 2026 zugesagt. Als nur einige Highlights nennen die Veranstalter auf ihrer Festival-Website die "unangefochtenen Metal Gods" Judas Priest sowie die Bands und Musiker Saxon, Powerwolf, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo.

"Die Mischung aus Legenden, aktuellen Szene-Highlights und besonderen Jubiläumsshows verspricht eines der abwechslungsreichsten Jahre der Festivalgeschichte zu werden", so die Veranstalter zur kommenden 35. Ausgabe. Im Line-up befinden sich neben den genannten Acts noch u.a. Heavysaurus, Savatage, In Flames, Hämatom und Def Leppard, die ihre Wacken-Premiere feiern. Mit Mr. Hurley und die Pulveraffen kommt auch eine waschechte Piratenband.

Zu dem Festival in Wacken mit seinen insgesamt acht Bühnen werden jährlich über 85.000 "Headbanging-Fans" erwartet. 2026 findet es vom 29. Juli bis 1. August statt. Das Wacken Open Air in dem Dorf mit 2.000 Einwohnern gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit.

(S E R V I C E - www.wacken.com)

