News Logo
ABO

Rockband Europe feiert 40 Jahre "Final Countdown"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Europe-Sänger Joey Tempest (Archivbild)
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die schwedische Rockband Europe feiert im kommenden Jahr das 40. Jubiläum ihres Welthits "The Final Countdown" und des gleichnamigen Erfolgsalbums von 1986 mit einer Welttournee, die auch ein Konzert am 17. Oktober 2026 in Wien umfasst.

von

Bei den Shows werden Europe, die in derselben Besetzung wie damals auftreten, das Album "The Final Countdown" in voller Länge spielen. Die LP schaffte es damals bis auf Platz 6 der deutschen Albumcharts. Der Titelsong mit der berühmten Keyboard-Melodie toppte damals in 25 Ländern - darunter Deutschland - die Hitparaden und machte die Schweden weltberühmt.

Im Internet- und Streaming-Zeitalter erlebte der Gassenhauer, der auch bei Sportveranstaltungen gern gespielt wird, eine Renaissance. 2022 erhielten Europa von der Online-Plattform Youtube eine Auszeichnung als erste schwedische Band, die eine Milliarde Aufrufe für einen einzelnen Song erzielt habe. Inzwischen liegt die Zahl bei fast 1,4 Milliarden Aufrufen.

Neben den Songs des Kultalbums werden Joey Tempest (Gesang), John Norum (Gitarre), John Levén (Bass), Mic Michaeli (Keyboard) und Ian Haugland (Schlagzeug) auf ihrer "The Final Countdown 40th Anniversary"-Tour zahlreiche andere Songs aus ihrer langen Karriere zum Besten geben.

Spätere Hits waren "Superstitious", "Open Your Heart" und "Let The Good Times Rock". Die Tour führt durch insgesamt zwölf Länder, darunter Deutschland, die Schweiz und Österreich sowie Großbritannien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Harold Faltermeyer schrieb ein Weihnachstlied
News
"Top Gun"-Komponist wagt sich an Weihnachtssong
++ ARCHIVBILD ++ Howard Carpendale schreibt offen über sein Leben
News
Howard Carpendale blickt auf sein Leben zurück
Sean Combs 2018 bei einer Oscar-Party
News
Doku-Serie über Sean "Diddy" Combs startet bei Netflix
John McVie (2.v.l.) 2019 mit Fleetwood Mac
News
John McVie ist 80: Gerüchte um Fleetwood-Mac-Comeback
Gene Hackman 2003 mit dem Cecile B. DeMille Award bei der Globe-Gala
Schlagzeilen
Golden Globes von Gene Hackman versteigert
Gottschalk und seine Frau Karina wollen mehr reisen
Schlagzeilen
Gottschalk will sich nach TV-Abschied zurückziehen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER