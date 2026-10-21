Pompeji: Unternehmer finanziert Restaurierung von antiker Prachtvilla

Das Haus des Marcus Fabius Rufus wurde nach dem Vorbild der kaiserlichen Paläste Roms errichtet. Es liegt an den Überresten der antiken Stadtmauer und ist für seine großzügige Fassade mit großen Fenstern zum Golf von Neapel bekannt. Die Anlage erstreckt sich über bis zu vier Ebenen, die durch ein weitläufiges Netz aus Treppen, Korridoren und Durchgängen miteinander verbunden sind. Neben repräsentativen Räumen gibt es zahlreiche funktionale Bereiche.

Der Eigentümer könnte nach Einschätzung von Archäologen ein lokaler Amtsträger oder ein Freigelassener des kaiserlichen Haushalts gewesen sein. Sein Vermögen ermöglichte offenbar den Bau einer außergewöhnlichen Villa, die nach bisherigem Kenntnisstand in Pompeji ihresgleichen sucht.

Der in Süddeutschland geborene Unternehmer Hoefer hatte nach der Lektüre von Zuchtriegels 2023 erschienenem Buch "Pompeji: Die verzauberte Stadt" Kontakt mit dem Archäologischen Park aufgenommen. Erstmals besuchte Hoefer die antike Stadt nach eigenen Angaben 1974 im Alter von 16 Jahren. "Ich habe sofort die Faszination dieser antiken Stadt gespürt", sagte er. Pompeji vermittle ein Bild des gesellschaftlichen Lebens, das der heutigen Welt in mancher Hinsicht nahe sei, sich in anderer Hinsicht aber grundlegend unterscheide. Die Restaurierung der außergewöhnlichen Wohnanlage, die seit 1980 für Besucher geschlossen ist, sei für ihn ein besonders reizvolles Projekt. Zugleich wolle er helfen, weitere private Unterstützer für die Vorhaben des Archäologischen Parks zu gewinnen.

Die aktuellen Restaurierungsarbeiten konzentrieren sich auf die Wandmalereien, darunter die berühmte "Venus von Pompeji", die sich in einem als Kultkapelle genutzten Raum befindet. Vorausgegangen waren zwischen 2021 und 2023 Sicherungsarbeiten und Ausgrabungen des Archäologischen Parks. In dem Gebäudekomplex und den angrenzenden Häusern wurden auch Opfer des Vesuvausbruchs entdeckt, der Pompeji im Jahr 79 nach Christus verschüttete. Drei Tote wurden auf den Treppen des Hauses von Marcus Fabius Rufus gefunden.

Zuchtriegel zufolge soll auch digitale Technik eingesetzt werden, um Besuchern die komplexe Architektur der Anlage näherzubringen. Das Haus erinnere mit seinen weitläufigen Räumen mitunter an einen neapolitanischen Palast aus dem 19. Jahrhundert, sei tatsächlich aber ein rund 2.000 Jahre altes römisches Wohnhaus. Eine erste Teilöffnung mit geführten Gruppenbesichtigungen ist bis Weihnachten geplant.