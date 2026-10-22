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PHP-Sicherheitslücke: Was tun mit privaten Webseiten?

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Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sicherheitslücke erschüttert weltweit Webseiten und Onlinedienste
©Stefan Jaitner, APA, dpa, GMS
Wer privat eine Webseite betreibt, nutzt in aller Regel Webspace auf dem Server eines Hosting-Anbieters. Und das meist auch mit App-Installation (etwa WordPress) über den Anbieter. Die Aktualisierung der Software übernimmt ebenfalls der Anbieter. Bei der aktuellen PHP-Sicherheitslücke müssen die Anwender also abwarten, dass der Hosting-Anbieter die notwendigen Updates einspielt. Das dürfte ganz überwiegend bereits geschehen sein.

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Nachschauen, mit welcher PHP-Version die eigene Seite arbeitet, können beispielsweise WordPress-Nutzende im WordPress-Admin-Dashboard unter "Werkzeuge/Website-Zustand/Bericht/Server/PHP". Ansonsten ist es meist auf einer etwa Control-Panel genannten Verwaltungswebseite des Hosting-Anbieters möglich, die PHP-Version zu checken - etwa im Bereich Entwicklung.

Sicher sind die PHP-Versionen ab

PHP-Versionen ab 8.1 und älter aktualisiert das PHP-Projekt nicht mehr. Wer so eine alte, unsichere PHP-Version nutzt, sollte im Control-Panel auf einen aktuellen, unterstützen PHP-Zweig umstellen - und sicherheitshalber vorher eine Sicherung der Webseite anlegen.

Findet sich kein Menüpunkt zum Wechseln der PHP-Version im Control Panel, muss der Wechsel beim Support des Hosting-Anbieters in Auftrag gegeben werden.

BRAUNSCHWEIG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Stefan Jaitner/Stefan Jaitner

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