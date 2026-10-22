PHP-Sicherheitslücke: Was tun mit privaten Webseiten?

Nachschauen, mit welcher PHP-Version die eigene Seite arbeitet, können beispielsweise WordPress-Nutzende im WordPress-Admin-Dashboard unter "Werkzeuge/Website-Zustand/Bericht/Server/PHP". Ansonsten ist es meist auf einer etwa Control-Panel genannten Verwaltungswebseite des Hosting-Anbieters möglich, die PHP-Version zu checken - etwa im Bereich Entwicklung.

Sicher sind die PHP-Versionen ab

PHP-Versionen ab 8.1 und älter aktualisiert das PHP-Projekt nicht mehr. Wer so eine alte, unsichere PHP-Version nutzt, sollte im Control-Panel auf einen aktuellen, unterstützen PHP-Zweig umstellen - und sicherheitshalber vorher eine Sicherung der Webseite anlegen.

Findet sich kein Menüpunkt zum Wechseln der PHP-Version im Control Panel, muss der Wechsel beim Support des Hosting-Anbieters in Auftrag gegeben werden.