Österreicher leitet EU-Lebensmittelbehörde

Kriz studierte laut den Angaben Veterinärmedizin in Wien und war dann an der Universität Sydney und der Universität Glasgow tätig. Nach einer Zwischenstation bei der European Medicines Agency (EMA) ist er seit 2017 bei der EFSA, wo er zuletzt die zwei größten Abteilungen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem Jahresbudget von mehr als 70 Millionen Euro geleitet hat. Die European Food Safety Agency stellt wissenschaftlich abgesicherte Daten zu Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Ernährung zur Verfügung, berät EU-Institutionen und Mitgliedstaaten und soll das Vertrauen der Bevölkerung in die europäische Lebensmittelversorgung stärken.