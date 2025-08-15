Austro-Forschende setzen KI auf Sonnensturm-Bilder an

Einerseits setzt man ein eigenentwickeltes KI-System darauf an, in traditionell über mehrere Tage hinweg eher unscharfe Bilder - aufgenommen von der NASA-Mission "STEREO" - schneller die nötige Schärfe zu bringen. Anderseits will man im Rahmen des "Solar Transient Recognition Using Deep Learning"-Projekts - Akronym "STRUDL" - Menschen bei der aufwendigen Suche nach Anzeichen für problematisches Weltraumwetter unter die Arme greifen: "Mit Methoden Künstlicher Intelligenz, wie dem von uns entwickelten Programm, lassen sich Sturmbilder hingegen schnell und automatisch auswerten und wichtige Eigenschaften wie Ausbreitungsrichtung und Form bestimmen", wird Geosphere-Weltraumwetter-Expertin Maike Bauer zitiert.

