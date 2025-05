ÖH-Wahl - Neun Prozent Beteiligung am ersten Tag

Rund neun Prozent der 367.000 wahlberechtigten Studierenden haben am ersten Tag der Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft an öffentlichen und Privatuniversitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) ihre Stimme abgegeben. Insgesamt wurden 30.773 Stimmen gezählt, hieß es am Dienstagabend aus der Wahlkommission auf APA-Anfrage. Das ist ein Plus gegenüber dem letzten Urnengang 2023 (acht Prozent). Die Wahlen laufen noch bis Donnerstag.

von APA