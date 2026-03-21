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ÖAW vergibt Stipendien für Wissenschaftsjournalismus

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Projekte werden mit jeweils 5.000 Euro gefördert
©HELMUT FOHRINGER, FOHRINGER, APA
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Auch heuer vergibt die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) wieder vier Stipendien für journalistische Recherchen, "die komplexe wissenschaftliche Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen".

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Thematisch reichen die mit jeweils 5.000 Euro geförderten Projekte laut Aussendung von der chronischen Krankheit ME/CFS (Bettina Figl), über Geschlechterbias in der medizinischen Forschung (Theresa Steffner) und mikroskopisch kleine Embryo-Modelle aus Stammzellen - sogenannte Blastoiden (Anna Stockhammer) - bis hin zum weltweit ersten permanenten Endlager für hoch radioaktiven Atommüll in Finnland (Thomas Zauner).

ZU APA-TEXT II - THEMENBILD - Illustration zu den Themen Sparpaket, Euro, Steuern und Geld aufgenommen am Montag, 6. Februar 2012. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP verhandeln über ein umfassendes Sparpaket. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER

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