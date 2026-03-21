ÖAW vergibt Stipendien für Wissenschaftsjournalismus

Thematisch reichen die mit jeweils 5.000 Euro geförderten Projekte laut Aussendung von der chronischen Krankheit ME/CFS (Bettina Figl), über Geschlechterbias in der medizinischen Forschung (Theresa Steffner) und mikroskopisch kleine Embryo-Modelle aus Stammzellen - sogenannte Blastoiden (Anna Stockhammer) - bis hin zum weltweit ersten permanenten Endlager für hoch radioaktiven Atommüll in Finnland (Thomas Zauner).