Neues Teleskop für die Urania Sternwarte in Wien

Die 1910 eröffnete Urania Sternwarte ist die älteste Volkssternwarte Österreichs. Das 1980 in Betrieb genommene Doppelfernrohr, bestehend aus einem Spiegel- und einem Linsenteleskop, war "in die Jahre gekommen", hatte Michael Feuchtinger, Direktor der astronomischen Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen, zu denen die Urania Sternwarte gehört, bei dessen Ausbau im Mai erklärt. Sowohl das Fernrohr als auch die Montierung und somit die Steuerung wiesen den Verantwortlichen zufolge nach über 40 Jahren Betrieb Defekte und Abnutzungen auf, die aufgrund fehlender Ersatzteile nicht mehr repariert werden konnten.

Insgesamt wurden am Montag mit einem Kran rund 900 Kilogramm Bestandteile in die Kuppel gehoben. Ein Rohr musste aufgrund des starken Windes über das Stiegenhaus nach oben getragen werden. "Das Teleskop ist bereits fertig installiert, jetzt müssen noch die Kabel eingezogen werden", sagte Feuchtinger gegenüber der APA.

Das neue, von der Mühlviertler Firma ASA Astrosysteme hergestellte Teleskop ist mit einem Spiegeldurchmesser von 60 Zentimetern doppelt so groß wie das alte Spiegelteleskop. Der Spiegel hat also die vierfache Fläche und damit wesentlich mehr Lichtsammelvermögen. Zudem wurde das alte Linsenfernrohr in den vergangenen Monaten adaptiert und in das neue Instrument integriert. Mit speziellen Filtern ermöglicht dieses Linsenteleskop auch die Beobachtung der Sonne - was mit dem Spiegelteleskop nicht geht.

"Durch den größeren Spiegel kann man nicht nur lichtschwächere Objekte besser beobachten, sondern auch lichtstärkere Objekte detailreicher beobachten, wie etwa die Ringe vom Saturn oder die Mondoberfläche", betonte Feuchtinger. Überzeugen kann man sich davon ab 6. November, ab dann gibt es wieder regelmäßige Führungen bei Schönwetter.

Das neue Doppelfernrohr kann auch ferngesteuert betrieben werden. Zudem lassen sich die Aufnahmen in Echtzeit übertragen. So können etwa Beobachtungen in der Urania Sternwarte aus dem Planetarium Wien im Prater gesteuert und die Bilder auf die Planetariumskuppel projiziert werden. Zudem gibt es nun die Möglichkeit, Himmelsbeobachtungen live zu streamen.

Auch die aus dem Jahr 1956 stammende Kuppel der Urania Sternwarte wurde runderneuert. Sie sei nun wieder wasserdicht, zudem seien die Motoren ebenso erneuert worden wie der Kettenantrieb für den Beobachtungsspalt, so Feuchtinger.

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