Whatsapp Web: Im Browser chatten - und sicher abmelden

Whatsapp im Browser benutzt? Dann das Abmelden nicht vergessen
Entspannt nebenbei auf einem großen Bildschirm schreiben - und das auch noch auf einer richtigen Tastatur. Das sind grundlegende Vorteile von Whatsapp Web, der Browser-Variante des Meta-Messengers. Und wie funktioniert das Ganze?

Einfach die Adresse "web.whatsapp.com" in einem beliebigen Webbrowser aufrufen. Es erscheint eine Whatsapp-Seite mit einem QR-Code, den man mit dem Smartphone scannt. Auf dem Display erscheint ein Link, über den man den Messenger öffnet. Danach noch einmal den QR-Code auf dem Monitor scannen, um die Verknüpfung mit dem Whatsapp-Konto herzustellen - und los geht's.

Wichtig: Das Abmelden nicht vergessen, vor allem, wenn es nicht der eigene Rechner ist. Sonst riskiert man unter Umständen, dass jemand anders auf die eigenen Whatsapp-Chats zugreifen kann. Das funktioniert im Browser mit einem Klick auf den Dreipunkt-Button oben rechts; dann in der Menüliste ganz unten auf "Abmelden" gehen.

Und sollte man einmal die Übersicht verloren haben, wo überall Whatsapp geöffnet wurde und vielleicht noch geöffnet ist: einfach in der Smartphone-App in die Einstellungen gehen, "Verknüpfte Geräte" auswählen, dann das jeweilige Gerät antippen, gefolgt von "Abmelden". Alternativ ganz unten "Von allen Geräten abmelden" auswählen.

Wenn es um den eigenen Rechner geht, lohnt es sich vielleicht auch, Whatsapp Desktop zu installieren. Denn das Programm hat Whatsapp Web einige Funktionen voraus, allen voran Videocalls. Desktop-Apps zur Installation bieten auch viele andere Messenger an, etwa Signal, Threema oder Wire.

BERLIN - DEUTSCHLAND:

