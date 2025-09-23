NASA stellt neue Astronauten-Klasse vor

Voraussetzungen für eine Bewerbung waren: US-Staatsbürgerschaft, Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 1.000 Stunden Flugtraining und das Bestehen eines Fitnesstests. Insgesamt hat die NASA in ihrer Geschichte bisher rund 370 Astronauten ausgewählt.

Die zehn diesmal erfolgreichen Bewerber im Alter zwischen 34 und 43 Jahren kommen aus vielen verschiedenen Regionen der USA. Nach einem rund zweijährigen Training können sie an NASA-Missionen teilnehmen.

Mit der 39-jährigen Anna Menon wurde diesmal erstmals eine Bewerberin ausgesucht, die bereits einmal im All war. Menon war im vergangenen Jahr Teil der privaten Raumfahrt-Mission "Polaris Dawn". Ihr Ehemann Anil Menon ist seit 2021 ebenfalls NASA-Astronaut.