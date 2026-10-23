Nachservierte ERC-Förderung für ÖAW-Evolutionsbiologen

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Mit Anfang September verkündete der Europäische Forschungsrat (ERC) die Entscheidungen in einer weiteren Runde von "Starting Grants", im Rahmen dessen Förderungen an 18 in Österreich tätige Forschende gingen. Nun kam noch der Evolutionsbiologe Nick Irwin vom Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zum Zuge: Er erforscht, wie aus einfachen Bakterienproteinen die Hormonsignalwege der Landpflanzen entstanden sind.

von APA