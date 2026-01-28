Mikrowelle statt Mensamenü - Uni Graz startet neue Lernzone

"Es gab schon länger den Bedarf an mehr Lernplätzen und Raum für den Konsum von mitgebrachten Speisen", schilderte Rektor Peter Riedler am Tag der Eröffnung des neuen "Mensa Space" gegenüber der APA. Als im Oktober 2024 die bisherige Mensa-Betreibergesellschaft die Türen zur Mensa geschlossen hatte, standen plötzlich rund 900 Quadratmeter in unmittelbarer Nähe zu den Gebäuden am Universitätsplatz frei. Die Uni Graz hat die Räumlichkeiten der Studentenheim-Betreibergesellschaft zu denselben Konditionen wie die Mensa übernehmen können und gemeinsam mit der Hochschülerschaft ein neues Nutzungskonzept entwickelt.

Statt Konsumation des angebotenen Tagesmenüs stehen jetzt Lernen auf Gruppen- und Einzelarbeitsplätzen und schnelles Aufwärmen von mitgebrachten Speisen mittels Mikrowelle im Fokus. Im Anschluss kann auf schallgeschützten zusätzlichen 80 Quadratmetern bei Tischtennis, Tischfußball und Dart das Gehirn ausgelüftet werden. Der Zugang ist mit der Uni-Karte rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche möglich.

Mary Weitzer, Vorsitzende der ÖH Uni Graz, blickte am Mittwoch zufrieden auf die Planungs- und Umbauzeit zurück: "Es war ein gemeinsamer Gestaltungsprozess auf Augenhöhe. Geschaffen wurde ein Ort, wo Studierende in Zeiten steigender Lebenskosten lernen, erholen und entspannen können - ohne Konsumationszwang." Hinsichtlich der Dimension sei es ein "österreichweites Vorzeigeprojekt", so die Studierendenvertreterin. Der Umbau dauerte rund fünf Monate.