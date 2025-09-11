News Logo
Mars-Stein könnte Zeichen von früherem Leben zeigen

Technik
Möglicherweise Nachweis für früheres mikrobielles Leben
©JPL-Caltech, MSSS, NASA, APA, HANDOUT
Eine vom NASA-Rover "Perseverance" im Vorjahr auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe könnte möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten. "Dies könnte das deutlichste Zeichen von Leben sein, dass wir auf dem Mars je gefunden haben", sagte der als Interimschef der NASA eingesetzte Verkehrsminister Sean Duffy. Sicher sei das allerdings nicht, betonte die stellvertretende NASA-Chefin Nicky Fox. Es seien noch mehr Daten und Studien notwendig.

Die Gesteinsprobe hatte "Perseverance" im vergangenen Sommer in einer Gegend namens Jezero Crater in einem ausgetrockneten Flussbett auf dem Mars entnommen. Dem Nasa-Team war das Gestein aufgefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten. Die Probe war dann mit allen wissenschaftlichen Instrumenten, die der Rover an Bord hat, untersucht worden. Die Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht.

Das Gestein bestehe unter anderem aus Ton und Schlick und enthalte unter anderem Kohlenstoff, Schwefel, oxidiertes Eisen und Phosphor, hieß es. Die Flecken im Gestein bestünden unter anderem aus den Mineralen Vivianit und Greigit, die in Kombination auf früheres mikrobielles Leben hindeuten können, allerdings auch ohne biologische Reaktionen entstehen können. Für weitere Untersuchungen müsste die Probe eigentlich zur Erde gebracht werden, eine entsprechende Nasa-Mission ist aber derzeit auf dem Prüfstand.

"Perseverance" (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.

This handout photo obtained on September 10, 2025, from NASA/JPL-Caltech/MSSS shows an image taken by NASA's Perseverance rover that shows "leopard spots" on a reddish rock nicknamed "Cheyava Falls" in Mars' Jerezo Crater in July 2024 on Mars. Colorful, speckled rocks found on the surface of Mars have offered among the most encouraging evidence yet of ancient life on our neighboring planet, scientists at NASA announced on September 10, 2025. The Perseverance Mars rover collected the "Sapphire Canyon" rock samples in July 2024 from the bed of what's considered an ancient lake, and its poppyseed and leopard-esque spots pointed to potential chemical reactions that piqued the interest of researchers. (Photo by HANDOUT / NASA/JPL-Caltech/MSSS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA/JPL-Caltech/MSSS/ HANDOUT- HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

