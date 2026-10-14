Mars-Rover "Perseverance" verschaffte NASA Streckenrekord im All

© Handout, Afp, Caltech, JPL, NASA, APA home Leben Technik

Rekord im All: Der NASA-Rover "Perseverance" hat eine längere Strecke auf der Oberfläche eines anderen Planeten zurückgelegt als je ein menschengemachtes Fahrzeug zuvor. "Perseverance" (auf Deutsch etwa: Ausdauer) sei seit seiner Landung auf dem Mars 2021 nun insgesamt 45,22 Kilometer gefahren, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Damit habe er den bisherigen Rekord des Rovers "Opportunity" übertroffen, der zwischen 2004 und 2018 45,16 Kilometer zurückgelegt hatte.

von APA