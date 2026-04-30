Mangelnde Zuneigung in Säuglingsheimen senkte Lebenserwartung

Zum Schutz vor Infektionen und Säuglingssterblichkeit wurden sie weitgehend isoliert und verbrachten den Großteil des Tages allein in ihren Bettchen mit weniger als einer Stunde Kontakt zu Betreuungspersonen. Für die Studie analysierten Forschende die Daten von 830 Personen. Davon hatte etwas mehr als die Hälfte zwischen 1958 und 1961 in Säuglingsheimen gelebt, die restlichen wuchsen in Familien auf, Todesfälle vor dem 40. Lebensjahr traten bei den ehemaligen Heimkindern etwa doppelt so häufig auf.

Die Studie leistet laut den Forschenden auch einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der sogenannten fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen in der Schweiz. Bis weit ins 20. Jahrhundert war es gängige Praxis, Säuglinge und Kleinkinder außerfamiliär unterzubringen. Betroffen waren oft Kinder von unverheirateten Müttern oder aus sogenannten Gastarbeiterfamilien. Die Datenlage der Studie gilt laut der Universität als einzigartig, da über Säuglingsheime bisher wenig bekannt ist. Viele Betroffene können sich aufgrund ihres jungen Alters bei der Platzierung nicht erinnern.

Für die Studie konnten die Forschenden auf Daten zurückgreifen, die seit den späten 1950er-Jahren systematisch zu allen Kindern in den damaligen Zürcher Säuglingsheimen erhoben wurden. Da die Säuglinge meist kurz nach der Geburt platziert wurden und sich im Geburtsgewicht nicht von der Allgemeinbevölkerung unterschieden, können belastende Einflüsse vor der Unterbringung weitgehend ausgeschlossen werden.