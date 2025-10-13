Mailath-Pokorny bleibt Chef roter Akademiker

Zusätzlich sprach sich der Rektor der Musik und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien laut Aussendung für ausreichend Mittel für Bildung und Wissenschaft aus, da diese Bereiche die einzigen Wachstumsfaktoren seien, die für Integration und Innovation sorgten. Es sei nötig, die Bildungsausgaben von gegenwärtig etwas über fünf Prozent bis zum Jahr 2035 auf 10 Prozent des BIP zu steigern.