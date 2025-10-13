News Logo
ABO

Mailath-Pokorny bleibt Chef roter Akademiker

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Andreas Mailath-Pokorny ist als Präsident des BSA wieder gewählt worden (Archivbild)
©APA, HERBERT NEUBAUER
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der frühere Wiener Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny ist als Präsident des Bundes Sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) wieder gewählt worden. Anlässlich seiner Kür trat Mailath-Pokorny dafür ein, dass sich die sozialdemokratischen Intellektuellen wieder stärker ihrer Verantwortung bewusst werden und sich nachdrücklich in die Politik einbringen müssten.

von

Zusätzlich sprach sich der Rektor der Musik und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien laut Aussendung für ausreichend Mittel für Bildung und Wissenschaft aus, da diese Bereiche die einzigen Wachstumsfaktoren seien, die für Integration und Innovation sorgten. Es sei nötig, die Bildungsausgaben von gegenwärtig etwas über fünf Prozent bis zum Jahr 2035 auf 10 Prozent des BIP zu steigern.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gefordert wird eine eigenständige soziale Absicherung für Betroffene
Gesundheit
Kritik an fehlender Absicherung für Menschen mit Behinderung
Babler fordert "Solidarbeitrag" von Medizinstudenten
Technik
Babler will Kassenarbeit als "Solidarbeitrag" von Medizinstudierenden
Unis haben Platz für US-Forscher
Technik
26 Forscher wechselten bisher aus den USA an österreichische Unis
Wöginger nun in Kritik des Koalitionspartners
Politik
Scharfe Kritik von NEOS-Mandatarin an Wöginger-Diversion
Johannes Pressl, reformfreudiger Präsident
Politik
Gemeindenchef will Gesundheitsreform
Unis haben Platz für US-Forscher
Politik
26 Forscher kamen aus USA an österreichische Unis
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER