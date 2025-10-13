Mailath-Pokorny bleibt Chef roter Akademiker

Der frühere Wiener Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny ist als Präsident des Bundes Sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) wieder gewählt worden. Anlässlich seiner Kür trat Mailath-Pokorny dafür ein, dass sich die sozialdemokratischen Intellektuellen wieder stärker ihrer Verantwortung bewusst werden und sich nachdrücklich in die Politik einbringen müssten.
Zusätzlich sprach sich der Rektor der Musik und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien laut Aussendung für ausreichend Mittel für Bildung und Wissenschaft aus, da diese Bereiche die einzigen Wachstumsfaktoren seien, die für Integration und Innovation sorgten. Es sei nötig, die Bildungsausgaben von gegenwärtig etwas über fünf Prozent bis zum Jahr 2035 auf 10 Prozent des BIP zu steigern.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER