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"LUMINA Awards" für exzellente Forschung vergeben

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Preis geht an Weiterentwicklung sicherer RNA-Therapeutika
©APA, GEORG HOCHMUTH, Themenbild
Die "TU Wien Foundation", eine von der Technischen Universität (TU) Wien eingerichtete Stiftung, vergibt erstmals "LUMINA Awards" für exzellente Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz. Der mit insgesamt 400.000 Euro dotierte Preis geht an Brigitte Holzer und Daniel Platz. Die beiden Forschenden arbeiten an Lösungen, die die Weiterentwicklung sicherer RNA-Therapeutika ermöglichen und eine neue Generation hochsensitiver Sensoren für ultrafeine Luftschadstoffe vorantreiben, heißt es in einer Aussendung.

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Der Preis ist Teil des 2025 durch eine private Zuwendung ermöglichten LUMINA Fund und würdigt wissenschaftliche Exzellenz ebenso wie das Potenzial, einen nachhaltigen Beitrag für Gesundheit, Umwelt und Zukunftstechnologien zu leisten. Konkret untersucht Brigitte Holzer, Assistenzprofessorin für (bio-)molekulare Nanochemie an der TU Wien, im Projekt "REWIRE" neue Ansätze, um die Aktivität von RNA-basierten Wirkstoffen bei Bedarf an- und auszuschalten. Daniel Platz, Assistenzprofessor am Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme, entwickelt den Angaben zufolge im Projekt "QuPart" einen neuartigen Sensor, der kleinste Luftschadstoffe messen kann, die mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden sind.

Service: https://tuwien.foundation/

APAKMA01 - 28042009 - WIEN - OESTERREICH: ZU APA-TEXT CI - THEMENBILD - Probenentnahme mit einer Pipette im Klinischen Institut fuer Virologie der Medizinischen Universitaet Wien am Dienstag, 28. April 2009. In diesem Institut wird auch auf den Erreger der Schweinegrippe, das H1N1-Virus getestet . APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

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