"LUMINA Awards" für exzellente Forschung vergeben

Der Preis ist Teil des 2025 durch eine private Zuwendung ermöglichten LUMINA Fund und würdigt wissenschaftliche Exzellenz ebenso wie das Potenzial, einen nachhaltigen Beitrag für Gesundheit, Umwelt und Zukunftstechnologien zu leisten. Konkret untersucht Brigitte Holzer, Assistenzprofessorin für (bio-)molekulare Nanochemie an der TU Wien, im Projekt "REWIRE" neue Ansätze, um die Aktivität von RNA-basierten Wirkstoffen bei Bedarf an- und auszuschalten. Daniel Platz, Assistenzprofessor am Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme, entwickelt den Angaben zufolge im Projekt "QuPart" einen neuartigen Sensor, der kleinste Luftschadstoffe messen kann, die mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden sind.

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