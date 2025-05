Lehrer nutzen digitale Medien, aber nur wenig

Der Großteil der Lehrerinnen und Lehrer in Österreich nutzt digitale Medien im Unterricht, die meisten aber nur selten. Das zeigt eine am Donnerstag präsentierte Studie von Österreichischem Bundesverlag (ÖBV) und Uni Linz, für die 949 Personen befragt wurden. Demnach nutzen 87 Prozent digitale Geräte und Angebote, doch nur ein Viertel setzt sie für mehr als 40 Prozent ihres Unterrichts ein. Die Hälfte setzt in weniger als 20 Prozent des Unterrichts auf digitale Medien.

von APA