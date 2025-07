Kooperationsabkommen für regionale Krebsforschung und Versorgung

Das Bayerische Zentrum für Krebsforschung (BZFK) und das Austrian Comprehensive Cancer Network (ACCN) der Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck kooperieren für regionale Krebsforschung und -versorgung. Die in München unterzeichnete Vereinbarung sei in der EU-Mission Krebs verankert und "markiert den Beginn einer der ersten transnationalen Partnerschaften zwischen Krebszentren in Europa", teilte die MedUni Wien mit.

von APA