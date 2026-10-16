KI lernt nach Altgriechisch auch Latein

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Erst kürzlich wurde das KI-Modell "Apollo" vorgestellt. Es "versteht" Altgriechisch, kann fehlende Inhalte - einzelne Wörter oder ganze Textpassagen - von Fragmenten eigenständig ergänzen, um alte Schriftstücke zu verstehen und historisch einzuordnen. Nun soll die von der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zusammen mit den europäischen KI-Unternehmen Mistral AI und SAIL Reply entwickelte Künstliche Intelligenz (KI) Latein lernen und bisher weitgehend unzugängliche Überlieferungen von der Antike bis zur Neuzeit verständlich machen. Für die Entwicklung des neuen Sprachmodells hat Anna Dolganov, Althistorikerin und Papyrologin am Österreichischen Archäologischen Institut der ÖAW, die schon für das Altgriechisch-Projekt verantwortlich war, eine Förderung der US-Organisation Schmidt Sciences in Höhe von 810.000 US-Dollar (rund 722.700 Euro) eingeworben. Die Initiative wurde vom ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt und seiner Frau Wendy Schmidt gegründet.

von APA