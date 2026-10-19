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(K)ein Gefühl der Sicherheit: Kinder-Smartwatches

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Kinder-Smartwatches sollen Eltern beruhigen
©APA, dpa, GMS, Nico Tapia
Sie gelten als altersgerechte Alternative zum Smartphone: Beim Telefonieren und Nachrichtenschreiben mit Kinder-Smartwatches gehen die Kleinen erste Schritte in der digitalen Welt, während sich ihre Eltern etwa durch Ortungsfunktionen Sicherheit versprechen. Allerdings verarbeiten die vernetzten Uhren mit Standort- und Kommunikationsdaten des Kindes teils hochsensible Daten und können so selbst zum Sicherheitsrisiko werden.

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Vor diesen Risiken warnt das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Eltern sollten deshalb nicht erst bei der Einrichtung und der alltäglichen Nutzung einer Kinder-Smartwatch auf die notwendige IT-Sicherheit achten, sondern auch schon vor dem Kauf. Die Behörde rät Erziehungsberechtigten deshalb, sich während des Auswahlprozesses mit folgenden Fragen zu beschäftigen:

- Wie lange sichert der Hersteller Sicherheitsupdates zu? Erhält eine Smartwatch keine Updates mehr, sollte sie nicht länger genutzt werden.

- Welche Funktionen und Sensoren bietet das Gerät - und welche Daten werden dabei verarbeitet?

- Wie lässt sich der Zugriff auf Benutzerkonten absichern? Im Idealfall steht dafür eine Zwei-Faktor-Authentisierung zur Verfügung. Zwingend ist ein starkes, sicheres Passwort.

- Wie kann das Gerät vor Zugriffen von außen geschützt werden? Eine Tastensperre verhindert etwa im Fall von Verlust oder Diebstahl, dass Daten ohne weiteres eingesehen werden können.

- Kann festgelegt werden, wer das Kind anrufen und ihm Nachrichten schicken kann? Eine solche Funktion verhindert, dass Fremde über die Smartwatch Kontakt aufnehmen.

- Sind Funktionen wie Ortung, Bewegungsmuster, Kamera und andere Dienste einzeln deaktivierbar? Solche Funktionen sollten, wenn überhaupt, nur bei Bedarf aktiviert werden.

- Gibt es Erfahrungen mit der Smartwatch, etwa Berichte aus vertrauenswürdigen Quellen, von Experten, Fachmedien, Verbraucherschutzverbänden oder unabhängigen Prüfinstituten?

In der Untersuchung "IT-Sicherheit auf dem digitalen Verbrauchermarkt: Fokus Kinder-Smartwatches" hatte das BSI drei Kinder-Smartwatches aus unterschiedlichen Preissegmenten samt zugehöriger Begleit-Apps untersucht. Im Fokus standen dabei die Absicherung der persönlichen Daten und der Kommunikation sowie technische Schwachstellen in den untersuchten Systemen.

Der Bericht bemängelt dabei folgende Punkte:

- Bei keinem der drei untersuchten Produkte war den Angaben zufolge eine sichere Standardkonfiguration vollständig umgesetzt.

- Zwei der drei untersuchten Geräte übermittelten Daten teilweise unverschlüsselt. Dadurch können sensible Informationen bei der Übertragung grundsätzlich einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein.

- Alle drei wiesen Defizite bei der sicheren Außerbetriebnahme auf: Insbesondere das Löschen personenbezogener Daten und das Zurücksetzen auf einen sicheren Werkszustand sollten zuverlässig möglich sein.

- Nur bei einem der untersuchten Produkte gab der Hersteller an, wie lange Sicherheitsupdates bereitgestellt werden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Nico Tapia/Nico Tapia

Das Bild darf nicht in einem das Model/die Models diffamierenden Zusammenhang verwendet werden. || Modellfreigabe vorhanden

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