Israelischer Angriff: Antike Stätte im libanesischen Tyros beschädigt

Die Unesco hatte angesichts des Iran-Kriegs bereits im März ihre "tiefe Sorge" um die Welterbestätten in der Region geäußert. "Ich rufe dazu auf, nicht auf archäologische Stätten des Landes zu zielen," sagte Minister Salamé der Nachrichtenagentur AFP. "Insbesondere nicht auf die Ruinen von Tyros, die zum gemeinsamen Erbe der Menschheit gehören." Laut dem Regionalleiter für archäologische Stätten im libanesischen Kulturministerium, Ali Badawi, hatten die jüngsten Bombardierungen die "schwerwiegendsten Auswirkungen" auf die historischen Stätte seit Beginn des Krieges.

Seinen Angaben zufolge wurde auch das Verwaltungsgebäude der Stätte getroffen. "Einige archäologische Artefakte wurden beschädigt, als Schutt auf sie fiel, als Trümmer über einen großen Bereich fielen, und eine große Zahl an Elementen in der Stätte trafen - Säulen, Kapitelle, Sockel, Mosaike", sagte er. Seinen Angaben zufolge konnten die Schäden noch nicht von Fachleuten genau erfasst werden, weil dies derzeit noch zu gefährlich sei.

Tyros ist eine der ältesten Städte am Mittelmeer und liegt etwa 20 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel. Seit Beginn des jüngsten Konflikts zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz wurde es mehrfach schwer bombardiert. Am Sonntag hatte Israel die Bewohner abermals zur Evakuierung aufgerufen, darunter auch aus Gebieten, in denen die römischen Ruinen liegen.

Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei feuert die Hisbollah seither immer wieder Raketen auf Israel ab. Israel fliegt seinerseits Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.