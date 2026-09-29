Irrelevante Funktion? - Outlook das Sortieren abgewöhnen

Ist die Funktion aktiv, finden sich auch ebendiese beiden Kategorien als Reiter oben über dem ersten Mail des Posteingangs. Und ein Klick auf "Sonstige" fördert dann das gesuchte Mail mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder zutage.

Fairerweise muss man sagen, dass der "Posteingang mit Relevanz" trainiert werden kann, indem man beginnt, falsch sortierte Mails zwischen "Relevant" und "Sonstige" händisch zu verschieben.

Wer aber nun von diesem besonderen Posteingang genervt ist oder ihn irrelevant findet und kein Interesse hat, den Algorithmus zu trainieren, schaltet die Funktion einfach ab - und zwar so:

Im Outlook-Menü ganz oben erst auf "Ansicht", dann auf die Kachel "Posteingang mit Relevanz anzeigen" klicken. Und schon ist die Funktion deaktiviert und über dem Posteingang erscheinen wieder die Reiter "Alle" und "Ungelesen". Die Funktion über die Kachel wieder einzuschalten, funktioniert natürlich auch jederzeit.

Im Outlook-Menü ganz oben auf "Ansicht" klicken, dann auf "Ansichtseinstellungen". Als Nächstes im Einstellungsfenster in der Liste ganz links "Mail" auswählen, gefolgt von "Layout" in der Liste daneben. Oben rechts erscheint "Posteingang mit Relevanz" und man kann darunter entweder "Nachrichten in "Relevant" und "Sonstige" sortieren" oder "Meine Nachrichten nicht sortieren" auswählen.

In der Cloud-Version von Outlook, die man per Browser aufruft, unterscheidet sich das Ein- und Ausschalten der Funktion etwas. Dort muss man oben rechts auf das Zahnrad gehen, als Nächstes in der Liste ganz links auf "E-Mail" und schließlich in der Liste rechts daneben auf "Nachrichtenliste". Dann erscheint oben rechts "Posteingang mit Relevanz" und man kann darunter bei "Nachrichten in "Relevant" und "Sonstige" sortieren" ein Häkchen setzen oder entfernen.

Fehlt nur noch "Outlook.com", der E-Mail-Dienst von Microsoft. Dort erscheint die Funktion ebenfalls, wenn man oben rechts auf das Zahnrad-Symbol klickt. Allerdings muss man hier hinter dem Eintrag "Posteingang mit Relevanz" einen Schieberegler bedienen.

Man muss sich übrigens die Einstellung für jede genutzte Outlook-Variante separat vornehmen: Es gibt beispielsweise keine automatische Übernahme in der Cloud-Version, wenn man die Einstellung in Outlook auf dem Rechner vornimmt - und umgekehrt.

Zudem funktioniert "Posteingang mit Relevanz" nur mit Microsoft 365-, Exchange- und "Outlook.com"-Konten, nicht aber bei freigegebenen Postfächern.