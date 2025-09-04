Instagram-App für iPads ist da

von
Ein neuer "Folgen"-Reiter bietet verschiedene Optionen, um bestimmte Inhalte von Accounts zu sehen, denen man folgt:
- Alle: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt.
- Freunde: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt und die einem auch folgen.
- Neueste: Chronologische Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt, wobei das Neueste zuerst angezeigt wird.
Daneben gibt es neue Seiten-Layouts, die den Möglichkeiten der größeren iPad-Displays Rechnung tragen, etwa:
- Posteingang im Blick behalten, während man einen DM-Chatverlauf liest.
- Beim Ansehen eines Reels gleichzeitig die Kommentare dazu lesen. Unterstützt werden von der App zudem das Multitasking- und Fenstersystem von iPadOS, der Vollbildmodus für Hoch- wie Querformat sowie Apples Magic Keyboard, Trackpad und Apple Pencil (Pro).
---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Instagram, LLC/Instagram,LLC
Foto: Instagram, LLC/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits