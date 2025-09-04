Instagram-App für iPads ist da

Ein neuer "Folgen"-Reiter bietet verschiedene Optionen, um bestimmte Inhalte von Accounts zu sehen, denen man folgt:

- Alle: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt.

- Freunde: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt und die einem auch folgen.

- Neueste: Chronologische Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt, wobei das Neueste zuerst angezeigt wird.

Daneben gibt es neue Seiten-Layouts, die den Möglichkeiten der größeren iPad-Displays Rechnung tragen, etwa:

- Posteingang im Blick behalten, während man einen DM-Chatverlauf liest.

- Beim Ansehen eines Reels gleichzeitig die Kommentare dazu lesen. Unterstützt werden von der App zudem das Multitasking- und Fenstersystem von iPadOS, der Vollbildmodus für Hoch- wie Querformat sowie Apples Magic Keyboard, Trackpad und Apple Pencil (Pro).