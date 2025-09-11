News Logo
ABO

Hype-Spiel des Jahres? - So ist "Hollow Knight: Silksong"

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Stillstand ist gefährlich
©Team Cherry, APA, dpa, gms
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Eigentlich sollte es nur eine Erweiterung sein für eins der erfolgreichsten Indie-Spiele. Und dann wurde "Hollow Knight: Silksong" doch als eigenes Spiel angekündigt. Und ein gefühlt endloses Warten für viele Fans hatte begonnen. Und wurde zum Running Gag in der Gaming-Internet-Kultur.

von

Nach jahrelanger Funkstille von Entwickler Team Cherry wurde "Silksong" jetzt innerhalb nur weniger Wochen mit einem Release-Datum versehen und veröffentlicht. Und war zum Veröffentlichungszeitpunkt so begehrt, dass selbst riesige Online-Game-Shops wie Steam oder Nintendos E-Shop in die Knie gingen.

Im Spielprinzip schließt "Silksong" direkt an den Vorgänger an. Das 2D-Spiel besteht vor allem aus anspruchsvollen Platforming-Passagen, Kämpfen gegen kleine Gegner und knifflige Boss-Kämpfe. Die Protagonistin Hornet setzt sich mit einer Nadel zur Wehr und lernt über die Zeit des Spiels immer mehr Fähigkeiten. Dadurch kommt sie in neue Bereiche, die zuvor versperrt waren.

Das als "Metroidvania" bekannte Genre, angelehnt an die Klassiker "Metroid" und "Castlevania", geht in "Silksong" fantastisch auf. Zwar gibt es immer wieder Stellen, an denen man verzweifelt versucht, herauszufinden, wo es weitergeht und etwas ziellos durch die große, düstere Welt wandert. Doch das Spiel strotzt nur so vor Geheimgängen und kleinen, versteckten Höhlen, sodass das Erkunden sehr belohnend wird.

Und trotz des enormen Hypes: "Silksong" ist schon eher etwas für Leute, die das Genre auch mögen. Wer mit "Hollow Knight" nichts anfangen konnte oder kann, wird auch die Fortsetzung nicht unbedingt gut finden. Vor allem eine hohe Frustrationstoleranz sollte man haben, wenn man mit Hornet erkunden möchte.

"Hollow Knight: Silksong" ist für PC, Playstation 4 und 5, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch und Switch 2 erschienen, kostet rund 20 Euro und ist ab 12 Jahren (USK) freigegeben.

--- - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Team Cherry/Team Cherry

Foto: Team Cherry/dpa-tmn.ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

--- - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Team Cherry/Team Cherry

Foto: Team Cherry/dpa-tmn.ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

--- - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Team Cherry/Team Cherry

Foto: Team Cherry/dpa-tmn.ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

--- - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Team Cherry/Team Cherry

Foto: Team Cherry/dpa-tmn.ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mit zunehmendem Alter setzt der Verschleiß in Gelenken ein
Gesundheit
Fitnesstraining: Bei Gelenkverschleiß bringt weniger mehr
Eine Powerbank mitzunehmen sollte gut überdacht werden
Gesundheit
Leichtes Gepäck: Was Wanderer garantiert nicht brauchen
Wer Medikamente einnimmt, sollte davor keine Grapefruits essen
Gesundheit
Grapefruits und Medikamente vertragen sich nicht
Möglicherweise Nachweis für früheres mikrobielles Leben
Technik
Mars-Stein könnte Zeichen von früherem Leben zeigen
US-Studie ergab 40 bis 50 Prozent größeres Risiko
Gesundheit
Hoher Blutdruck als Kind erhöht Herz-Kreislauf-Sterblichkeit
US-Studie ergab 40 bis 50 Prozent größeres Risiko
Technik
Bluthochdruck in Kindheit erhöht spätere Herz-Kreislauf-Sterblichkeit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER