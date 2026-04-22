ABO

Houskapreis für Beschichtungen, Energiemanagement und Medizintechnik

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Am 21. April fand die Preisverleihung statt
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die B&C Privatstiftung hat Dienstagabend in Wien zum 21. Mal die mit insgesamt 760.000 Euro dotierten Houskapreise an anwendungsnahe Forschungsprojekte verliehen. Die Hauptpreise der laut Initiatoren höchsten privaten Forschungsauszeichnungen des Landes - je mit 150.000 Euro dotiert - gingen an die Technische Universität (TU) Wien, das Austrian Institute of Technology (AIT) und das Wiener Unternehmen sendance, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte.

von

Ein Team um Helmut Riedl-Tragenreif von der TU Wien setzte sich in der Kategorie "Hochschulforschung" durch. Die Forschenden entwickelten extrem dünne Hochtemperatur-Beschichtungen, die Turbinenbauteile widerstandsfähiger machen und Effizienz sowie Lebensdauer erhöhen sollen. Dabei werden besonders widerstandsfähige Materialien kombiniert.

Unter den eingereichten Projekten aus dem Bereich der "außeruniversitären Forschung" ging das Austrian Institute of Technology (AIT) als Sieger hervor. Es konnte mit einem KI-gestützten System, das laufend ermittelt, wie stark ein Stromnetz belastet ist und wie viel zusätzliche Energie sicher aufgenommen oder abgegeben werden kann, punkten. Ziel war, Netzbetrieb und erneuerbare Energien intelligent zu verbinden, so Forschungsingenieur Bharath Varsh Rao.

Die Kategorie "Forschung & Entwicklung in KMU" ging an sendance. Das Unternehmen entwickelte eine Plattform zur präzisen Anpassung orthopädischer Hilfsmittel an den Körper. Ein integrierbares Sensornetz misst den Angaben zufolge Druck, Belastung, Bewegung und Temperatur direkt im Produkt. Damit sei es gelungen, "medizinische Hilfsmittel intelligenter zu machen und ihre Wirkung erstmals objektiv messbar darzustellen", so Geschäftsführer Robert Koeppe in der Aussendung.

Insgesamt waren neun Projekte in den Hauptkategorien nominiert. Die Erstplatzierten erhalten eine Forschungsförderung in Höhe von jeweils 150.000 Euro, die Zweitplatzierten von je 70.000 Euro und die Drittplatzierten von je 30.000 Euro.

(S E R V I C E - https://bcgruppe.at/houskapreis/ )

Die goldene Houskapreis-Trophäe wird im Rahmen einer festlichen Preisverleihung am 21. April 2026 in Wien vergeben.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Tierbesitzer sparen lieber bei sich als beim Vierbeiner
Technik
In Österreich selten Versicherung für Hund und Katz'
Besonders Graupapageien verblüffen immer wieder mit ihren Skills
Technik
Nicht nur "Polly": Papageien nutzen und verstehen wohl Namen
Drei Monate nach Vollbetrieb ist JA Münnichplatz offenbar überbelegt
Politik
"Inakzeptable" Situation im neuen Wiener Jugendgefängnis
Ehemalige Kinderkrebspatienten bekommen Survivorship Passport
Gesundheit
Ex-Kinderkrebs-Patienten bekommen Survivorship Passport
Bei einem "Science Talk" wurden auch aktuelle Konfliktherde beleuchtet
Technik
Friedensforschung antwortet gespalten auf neue Weltordnung
Inseln sind für den Verlust von Arten und Sprachen besonders anfällig
Technik
Natur und Kultur in ehemaligen Kolonien bis heute besonders bedroht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER