ABO

Horst Bischof an TU Graz als Rektor wiederbestellt

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Zweite Amtszeit für Horst Bischof
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
An der Technischen Universität Graz wurde Rektor Horst Bischof am Montag vom Universitätsrat und Senat für eine zweite Amtszeit wiederbestellt. Die Funktionsperiode beginnt 2027 und läuft bis 2031, wie die TU Graz mitteilte. Amtierende Rektoren können ohne Ausschreibung wiederbestellt werden, wenn Senat und Universitätsrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit zustimmen.

von

Der Informatiker (geb. 1967) lenkt die Geschicke der TU Graz seit 2023. "Mit ihm an der Spitze wird die TU Graz auch in herausfordernden Zeiten ihre Stellung als exzellente international vernetzte und regional prägende Wissenschaftsinstitution weiter festigen", kommentierten Universitätsrats-Vorsitzende Christa Neuper und Senatsvorsitzende Annette Mütze die Wiederbestellung.

Horst Bischof wurde 1967 in Saanen in der Schweiz (Kanton Bern) geboren, ist jedoch in der Obersteiermark aufgewachsen. Er studierte Informatik an der TU Wien und war anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BOKU Wien tätig. Er promovierte 1991 an der TU Wien, wo er sich 1993 auch habilitierte. An der TU Graz war er ab 2001 zunächst Gastprofessor am Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen, bevor er 2004 eine Professur für Computer Vision erhielt. Seit Oktober 2011 war er Vizerektor für Forschung an der TU Graz und wurde 2023 zum Nachfolger des langjährigen Rektors, Harald Kainz, bestellt.

GRAZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/TU GRAZ/HELMUT LUNGHAMMER

unbegrenzt verfügbar - no sales, ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Gute und weniger gute Nachrichten der Familienministerin
Politik
Familien- und Sozialleistungen werden nicht erhöht
Die Angeklagten verbargen ihre Gesichter vor den Fotografen
Politik
Beran A. zu Swift-Attentat großteils geständig
Lehrkräfte werden gesucht
Technik
Erneut mehr als 6.000 Lehrerstellen ausgeschrieben
Dreierkoalition ringt um Doppelbudget
Politik
Mehr als fünf Mrd. Euro Konsolidierungsvolumen beim Budget
Die Generalprokuratur muss nun klären, wer für Schmid zuständig ist
Politik
WKStA verneint Zuständigkeit für neue Schmid-Ermittlungen
Lehrkräfte werden gesucht
Politik
Rund 6.500 Lehrer für kommendes Schuljahr gesucht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER