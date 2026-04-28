Horst Bischof an TU Graz als Rektor wiederbestellt

Der Informatiker (geb. 1967) lenkt die Geschicke der TU Graz seit 2023. "Mit ihm an der Spitze wird die TU Graz auch in herausfordernden Zeiten ihre Stellung als exzellente international vernetzte und regional prägende Wissenschaftsinstitution weiter festigen", kommentierten Universitätsrats-Vorsitzende Christa Neuper und Senatsvorsitzende Annette Mütze die Wiederbestellung.

Horst Bischof wurde 1967 in Saanen in der Schweiz (Kanton Bern) geboren, ist jedoch in der Obersteiermark aufgewachsen. Er studierte Informatik an der TU Wien und war anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BOKU Wien tätig. Er promovierte 1991 an der TU Wien, wo er sich 1993 auch habilitierte. An der TU Graz war er ab 2001 zunächst Gastprofessor am Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen, bevor er 2004 eine Professur für Computer Vision erhielt. Seit Oktober 2011 war er Vizerektor für Forschung an der TU Graz und wurde 2023 zum Nachfolger des langjährigen Rektors, Harald Kainz, bestellt.