Forscher finden Hinweise auf Leben auf fernem Planeten

Bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems ist ein internationales Forscherteam womöglich einen großen Schritt vorangekommen. Astronomen entdeckten in der Atmosphäre eines fernen Planeten Anzeichen für zwei wichtige chemische Verbindungen, die auf außerirdisches Leben hinweisen könnten, wie aus einer am Donnerstag im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Studie hervorgeht.

Die Schwefelverbindungen seien die vielversprechendsten „Hinweise“, dass es tatsächlich Leben auf dem 124 Lichtjahre entfernten Exoplaneten K2-18b gibt.