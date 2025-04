Die Tiere, die Colossal als erste „wiederbelebte Dire Wolves“ präsentiert, sind in Wahrheit genetisch modifizierte Grauwölfe. Mittels Gen-Editing wurden 14 Gene verändert, um äußerliche Merkmale wie das dichte, weiße Fell und die markante Statur der ausgestorbenen Aenocyon dirus nachzubilden – jener Wolfsart, die vor rund 13.000 Jahren während des Pleistozäns in Nordamerika lebte.

Die Geburt der drei Welpen erfolgte durch Leihmütter: Haushunde, in die man Embryonen aus den bearbeiteten Zellen der Grauwölfe implantierte. Die Jungtiere wachsen derzeit in einem 2.000 Hektar großen, geheim gehaltenen Areal im Norden der USA auf. „Ein historischer Meilenstein in der Wissenschaft der De-Extinktion“, wie Colossal auf seiner Website verkündet.