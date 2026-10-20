Grau in Grau: Dieser Digital-Detox-Trick überrascht

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Die Farben aus der Welt nehmen? Klingt nach einer fiesen Aktion des Bösewichts in einer Kindergeschichte. Im Smartphone-Kontext kann es aber eine sinnvolle Digital-Detox-Maßnahme sein, die Farbigkeit vom Telefon zu verbannen, rät die Stiftung Warentest. Die Smartphone-Nutzung könne, wie Studien zeigten, deutlich zurückgehen, wenn man den Bildschirm auf Graustufen umschaltet. Je nach Gerät funktioniert das dauerhaft oder auch spontan bei Bedarf.

von APA