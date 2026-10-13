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Gratis Binden: Aktion an Schulen und Hochschulen wird fortgesetzt

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In 512 Bildungseinrichtungen werden Periodenprodukte ausgeteilt
©HELMUT FOHRINGER, Fohringer, APA
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Auch im Wintersemester und Schuljahr 2026/27 werden 512 Bildungseinrichtungen in ganz Österreich mit kostenlosen Periodenprodukten versorgt. Eine Drogeriekette stellt dafür 4,3 Mio. Tampons und 1,7 Mio. Binden zur Verfügung. Ziel der Initiative ist es nicht nur, finanzielle Hürden abzubauen, sondern auch Menstruation zu enttabuisieren.

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"Menstruation darf weder ein Tabu noch eine finanzielle Belastung sein", betonte Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung. Jede Frau und jedes Mädchen soll unkompliziert Zugang zu Periodenprodukten und verlässlichen Informationen über den eigenen Körper haben. Dies sei auch eine Frage der Frauengesundheit. Die Fortsetzung der Initiative begrüßte Holzleitner als "wichtigen Schritt zu mehr Periodengerechtigkeit und Chancengleichheit".

Und auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) lobte die Aktion: "Kein Mädchen soll sich in der Schule Sorgen machen müssen, ob es sich notwendige Periodenprodukte leisten kann." Zudem dürfe in der Schule auch kein Platz für diese Tabus sein. Die Initiative fördere einen "offenen Umgang mit dem Thema Menstruation".

Bereits im vergangenen Jahr gab es eine derartige Aktion. Dabei wurden insgesamt 5,6 Mio. Stück der Periodenprodukte im Rahmen einer Kooperation mit der Drogeriekette zur Verfügung gestellt.

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Schule / Schulbeginn. Im Bild: Der Hinweis auf eine Schule aufgenommen am Dienstag, 29. August 2023, im Bezirk St. Pölten Land in Niederösterreich. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Am 4. September startet der Unterricht für SchülerInnen und LehrerInnen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, in den übrigen Bundesländern ist es am 11. September so weit.

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