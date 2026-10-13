Gratis Binden: Aktion an Schulen und Hochschulen wird fortgesetzt

"Menstruation darf weder ein Tabu noch eine finanzielle Belastung sein", betonte Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung. Jede Frau und jedes Mädchen soll unkompliziert Zugang zu Periodenprodukten und verlässlichen Informationen über den eigenen Körper haben. Dies sei auch eine Frage der Frauengesundheit. Die Fortsetzung der Initiative begrüßte Holzleitner als "wichtigen Schritt zu mehr Periodengerechtigkeit und Chancengleichheit".

Und auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) lobte die Aktion: "Kein Mädchen soll sich in der Schule Sorgen machen müssen, ob es sich notwendige Periodenprodukte leisten kann." Zudem dürfe in der Schule auch kein Platz für diese Tabus sein. Die Initiative fördere einen "offenen Umgang mit dem Thema Menstruation".

Bereits im vergangenen Jahr gab es eine derartige Aktion. Dabei wurden insgesamt 5,6 Mio. Stück der Periodenprodukte im Rahmen einer Kooperation mit der Drogeriekette zur Verfügung gestellt.