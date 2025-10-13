Google steht vor strengerer Regulierung in Großbritannien

Die Einstufung als Unternehmen mit "strategischer Marktstellung" sei kein Hinweis auf Fehlverhalten oder unmittelbar bevorstehende Maßnahmen, betonte Hayter. Allerdings eröffnet sie der Behörde größere Durchgriffsrechte. Sie könnte den Internetkonzern unter anderem dazu zwingen, Konkurrenten oder rivalisierenden KI-Assistenten einen erleichterten Zugang zu Suchergebnissen zu ermöglichen. Google-Manager Oliver Bethell warnte, dass staatliche Eingriffe Innovationen und Wachstum in Großbritannien hemmen könnten.

Das deutsche Bundeskartellamt und die Europäische Union (EU) haben Google ebenfalls eine große Bedeutung für den Wettbewerb bescheinigt. Damit können sie dem US-Konzern ebenfalls genauer auf die Finger schauen.