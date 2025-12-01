News Logo
ABO

Airbus: Softwareprobleme bei 6.000 Jets weitgehend behoben

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
©APA, dpa, Christoph Schmidt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der Flugzeugbauer Airbus hat die Softwareprobleme bei rund 6.000 betroffenen Flugzeugen seiner A320-Familie weitgehend behoben. Die überwiegende Mehrheit der Maschinen habe inzwischen die erforderlichen Modifikationen erhalten, teilte Airbus am Montag mit. "Wir arbeiten mit unseren Airline-Kunden zusammen, um die Modifizierung der weniger als 100 verbleibenden Flugzeuge zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie wieder in Betrieb genommen werden können."

von

Der europäische Hersteller entschuldigte sich für "alle Unannehmlichkeiten und Verspätungen, die Passagieren und Fluggesellschaften durch dieses Ereignis entstanden sind". Eine Software-Panne bei Airbus-Flugzeugen hatte am Wochenende zu Flugausfällen in den USA geführt. Der Konzern selbst und die europäische Luftfahrtbehörde EASA hatten die Betreiber-Airlines am Freitagabend nach einem Zwischenfall von Ende Oktober zu dem Update aufgefordert.

Ohne dieses Update dürften die Maschinen nicht mehr starten, hatte es in der Anweisung geheißen. Die Einschränkungen für den Flugverkehr blieben am Wochenende jedoch überschaubar. Einige Airlines nahmen schon ab Freitagabend das Software-Update vor, mit dem sich das Problem oft schon beheben ließ. Viele Flugreisende, die auf eine A320-Maschine gebucht waren, bekamen von der kurzfristigen Aktion also kaum etwas mit.

Weltweit arbeiteten Fluggesellschaften mit Hochdruck daran, das Problem bei den Jets vom Typ A320 zu beheben, nachdem die Aufsichtsbehörden eine Reparatur vor der Wiederaufnahme des Flugbetriebs angeordnet hatten. Auslöser der Rückrufaktion war ein unbeabsichtigter Höhenverlust bei einem JetBlue-Flug am 30. Oktober, bei dem zehn Passagiere verletzt wurden. Als mögliche Ursache für den ursprünglichen Vorfall gilt intensive Sonneneinstrahlung. Laut Airbus könnte starke Strahlung Daten beschädigt haben, die für die Steuerung wichtig sind.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Reisende am Flughafen Hamburg
Reisen & Freizeit
USA wichtigstes Flugziel für Deutsche in Übersee
Staatsfonds stimmt gegen Microsoft-CEO Nadella als Verwaltungsratschef
Wirtschaft
Norwegens Staatsfonds stellt sich gegen Microsoft-Chef
Luftaufnahme des Containerterminals im Hafen von Lianyungang
Wirtschaft
Chinas Industrie schrumpft weiter
Wirtschaft
Black Friday: KI-gestütztes Shopping in den USA im Aufwind
Mehrere Airlines meldeten Auswirkungen auf Flugplan
Wirtschaft
Airbus-Update nach Zwischenfall - Airlines reagieren rasch
Deutschland macht sich für eine Aufweichung der Regelung stark
Wirtschaft
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER