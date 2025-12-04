News Logo
Italienische Staatsbahnen FS wollen Ärmelkanal erobern

Neue Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Paris und London ab 2029 geplant
©AFP, APA, TIZIANA FABI
Die italienischen Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato) und der US-Investmentfonds Certares wollen gemeinsam mit dem spanischen Konsortium Evolyn den Ärmelkanal erobern. Geplant ist eine neue Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Paris und London ab 2029. Laut der römischen Tageszeitung "La Repubblica" will Certares mehrere hundert Mio. Euro in das Projekt einbringen. Der FS-Konzern selbst plant Investitionen von rund 1 Mrd. Euro für das Projekt.

Der Fonds Certares, mit Sitzen in New York, Luxemburg und Mailand ist in Italien kein Unbekannter. Im August 2022 verhandelte Certares unter der Regierung von Mario Draghi exklusiv mit dem italienischen Wirtschaftsministerium über den Erwerb von 51 Prozent der Fluggesellschaft Ita Airways. Mit dem Regierungswechsel im Oktober 2022 und dem Amtsantritt von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurde das Offert jedoch zugunsten der deutschen AUA-Mutter Lufthansa fallengelassen.

Certares kehrt nun mit neuem Investitionsinteresse nach Italien zurück. Der Fonds hält bedeutende Beteiligungen im Reise- bzw. Tourismussektor, etwa an Hertz, American Express Global Business Travel, der brasilianischen Fluglinie Azul, an Internova - einem US-Netzwerk von Luxusreiseagenturen - an Nirvana Travel in Abu Dhabi sowie an der Bewertungsplattform Tripadvisor.

Klarheit besteht bereits über die Grundstruktur der Kooperation. FS wolle über seine Tochter Trenitalia France am Projekt einer Hochgeschwindigkeitsverbindung nach London mitwirken, berichtete "La Repubblica". Mit Unterstützung von Certares will Trenitalia France zudem bestehende Hochgeschwindigkeitsrouten - Paris-Lyon, Paris-Marseille und Paris-Mailand - weiter ausbauen.

