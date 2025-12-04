Italienische Staatsbahnen FS wollen Ärmelkanal erobern

Der Fonds Certares, mit Sitzen in New York, Luxemburg und Mailand ist in Italien kein Unbekannter. Im August 2022 verhandelte Certares unter der Regierung von Mario Draghi exklusiv mit dem italienischen Wirtschaftsministerium über den Erwerb von 51 Prozent der Fluggesellschaft Ita Airways. Mit dem Regierungswechsel im Oktober 2022 und dem Amtsantritt von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurde das Offert jedoch zugunsten der deutschen AUA-Mutter Lufthansa fallengelassen.

Certares kehrt nun mit neuem Investitionsinteresse nach Italien zurück. Der Fonds hält bedeutende Beteiligungen im Reise- bzw. Tourismussektor, etwa an Hertz, American Express Global Business Travel, der brasilianischen Fluglinie Azul, an Internova - einem US-Netzwerk von Luxusreiseagenturen - an Nirvana Travel in Abu Dhabi sowie an der Bewertungsplattform Tripadvisor.

Klarheit besteht bereits über die Grundstruktur der Kooperation. FS wolle über seine Tochter Trenitalia France am Projekt einer Hochgeschwindigkeitsverbindung nach London mitwirken, berichtete "La Repubblica". Mit Unterstützung von Certares will Trenitalia France zudem bestehende Hochgeschwindigkeitsrouten - Paris-Lyon, Paris-Marseille und Paris-Mailand - weiter ausbauen.