News Logo
ABO

Google Maps stoppt GPS-Aussetzer

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bisher gibt es die Funktion nur für Android-Geräte
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Für Navigationsdienste kramt heute kaum noch jemand die Geräte aus alten Tagen hervor, die man eigens dafür angeschafft und im Auto zu liegen hatte. Moderne Apps können heutzutage weit mehr - und sind dank Smartphone in der Hosentasche immer dabei. Eine der beliebtesten Apps ist Google Maps. Doch auch dessen Navigation stößt hin und wieder an ihre Grenzen - etwa wenn man sich in einem Tunnel oder Parkhaus befindet und das GPS-Signal abreißt.

von

Um dieses Problem zu lösen, setzt Google auf eine Technik, die bisher wenig bekannt ist, teilt die Zeitschrift "Computer Bild" in ihrer aktuellen Ausgabe (18/2025) mit: sogenannte Bluetooth-Beacons. Wer diese Funktion aktiviert, kann mit Hilfe kleiner Sender über kurze Distanzen hinweg Standortdaten übermitteln - und kann so unabhängig vom Satellitensignal geortet werden. So lässt sich die Navigation lückenlos fortführen.

Ob sie auch für iOS-Geräte mittelfristig zur Verfügung stehen soll, ist nicht bekannt. Aktiviert wird das Feature in Android-Geräten direkt in der App. Öffnen Sie diese und klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil. Wechseln Sie in die Einstellungen und dort in den Menüpunkt "Navigationseinstellungen". Scrollen Sie anschließend nach unten, bis die Option "Bluetooth-Beacons für Tunnel" angezeigt wird. Tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren und erteilen Sie die notwendige Zugriffsberechtigung für die Funktion.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bei moderaten Temperaturen genügt aber ein leichtes Spinnenvlies
Gesundheit
Wintergemüse kommt jetzt in die Erde
Projekt "CarrotShield" ist auf drei Jahre angelegt
Technik
Forschende wollen mit Bakterien Karotten haltbarer machen
++ ARCHIVBILD ++ Um acht Prozent in den vergangenen 70 Jahren
Technik
Studie: Flutschäden in Europa durch Klimawandel gestiegen
Eisdicken-Messflug über dem 79-Grad-Nord-Gletscher
Technik
See auf Gletscher sprengt Risse in Grönlands Eis
Pedro Sanchez beim Besuch in der betroffenen Region León
Politik
Waldbrände in Spanien: Sánchez unterbricht Urlaub
Popstar wurde zuvor auch in Florenz gesichtet
News
Madonna feierte 67. Geburtstag beim Pferderennen von Siena
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER