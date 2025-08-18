Google Maps stoppt GPS-Aussetzer

Um dieses Problem zu lösen, setzt Google auf eine Technik, die bisher wenig bekannt ist, teilt die Zeitschrift "Computer Bild" in ihrer aktuellen Ausgabe (18/2025) mit: sogenannte Bluetooth-Beacons. Wer diese Funktion aktiviert, kann mit Hilfe kleiner Sender über kurze Distanzen hinweg Standortdaten übermitteln - und kann so unabhängig vom Satellitensignal geortet werden. So lässt sich die Navigation lückenlos fortführen.

Ob sie auch für iOS-Geräte mittelfristig zur Verfügung stehen soll, ist nicht bekannt. Aktiviert wird das Feature in Android-Geräten direkt in der App. Öffnen Sie diese und klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil. Wechseln Sie in die Einstellungen und dort in den Menüpunkt "Navigationseinstellungen". Scrollen Sie anschließend nach unten, bis die Option "Bluetooth-Beacons für Tunnel" angezeigt wird. Tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren und erteilen Sie die notwendige Zugriffsberechtigung für die Funktion.