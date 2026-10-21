Google Maps: Haus und Grundstück unkenntlich machen lassen

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In vielen Städten und Gemeinden fertigt Google Panoramaaufnahmen an, um damit Straßenansichten (Street View) in der Kartenanwendung Maps darstellen zu können - etwa mit der Hilfe von Kamera-Autos. In Maps finden sich aber auch Satellitenaufnahmen. Unmittelbar davon betroffen sind Eigentümer oder Mieter. Sie müssen die Aufnahmen im Netz aber nicht hinnehmen, sondern können ihre Häuser oder Wohnungen in Street-View-Ansichten unkenntlich machen lassen.

von APA