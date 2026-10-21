Google Maps: Haus und Grundstück unkenntlich machen lassen

©APA, dpa, Julian Stratenschulte, GMS, J. Stratenschulte
In vielen Städten und Gemeinden fertigt Google Panoramaaufnahmen an, um damit Straßenansichten (Street View) in der Kartenanwendung Maps darstellen zu können - etwa mit der Hilfe von Kamera-Autos. In Maps finden sich aber auch Satellitenaufnahmen. Unmittelbar davon betroffen sind Eigentümer oder Mieter. Sie müssen die Aufnahmen im Netz aber nicht hinnehmen, sondern können ihre Häuser oder Wohnungen in Street-View-Ansichten unkenntlich machen lassen.
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Auch Satellitenbilder lassen sich als Problem melden.
So funktioniert das Unkenntlichmachen in sieben Schritten bei Street View-Ansichten:
Das funktioniert so:
Auch Apple hat eine Umsehen (Look Around) genannte Foto-Straßenansicht seiner Karten-App. Wer dort sein Haus nicht sehen möchte, findet bei der entsprechenden Ansicht den Menüpunkt "Problem melden", über den man Apple auf das eigene Haus aufmerksam machen kann.
HANNOVER - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 5.7.2018) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/J. Stratenschulte/Julian Stratenschulte
WAHRENHOLZ - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 12.7.2022) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/J. Stratenschulte/Julian Stratenschulte