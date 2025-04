Forscher finden ungiftigen Zugang zu "Wundermaterial" MXene

Ein Team unter Leitung der Technischen Universität (TU) Wien stellte kürzlich im Fachblatt "Small" eine neue Herstellungsmethode vor, bei der giftige Säuren in dem Prozess durch elektrischen Strom ersetzt werden, teilte die TU in einer Aussendung mit. Der notwendige Einsatz von Flusssäure "war der Grund, warum MXene in der Industrie bisher noch nicht den großen Durchbruch feiern konnten", so TU-Forscher Pierluigi Bilotto. Nun schaffen es die Wissenschafter aber, mit sorgfältig eingestellter elektrischer Spannung, jene Reaktionen anzustoßen, die für den Aufbau der extrem dünnen Schichten notwendig sind, heißt es. Das ebne neue Wege für den breiteren Einsatz der Materialien.

Service: https://doi.org/10.1002/smll.202500807