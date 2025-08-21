News Logo
ABO

Fledermäuse teilen Beute

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Fledermäuse sind komplexe Wesen
©YE AUNG THU, AFP, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Ein Forscherteam hat bei einer Fledermausart in Mittelamerika ein ungewöhnlich komplexes Sozialverhalten entdeckt. Sogenannte Große Spießblattnasen teilen unter anderem Beute mit ihrem Nachwuchs und anderen Mitgliedern ihrer Gruppe, wie das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung am Museum für Naturkunde in Berlin am Donnerstag mitteilte. Derartige elterliche Fürsorge, an der sich womöglich sogar Väter beteiligten, sei bei Säugetieren sehr selten.

von

Die Forscher vermuten, dass die in Familiengruppen lebenden Spießblattnasen die von ihnen erbeuteten Vögel und Nagetiere auch mit säugenden Weibchen teilen, die mit Neugeborenen im Versteck bleiben und deshalb nicht selbst jagen können. Bei mehrmonatigen Beobachtungen in Costa Rica beobachteten sie außerdem unter anderem gegenseitiges Putzen, Begrüßungsverhalten und Spiel - also weitere klare Hinweise auf komplexe soziale Interaktionen.

Jungtiere bleiben den Forschern zufolge für schätzungsweise zweieinhalb Jahre bei ihrem Eltern, was für Fledermäuse ungewöhnlich lange sei. "Ein sanfter Übergang in die Selbstständigkeit", wie das Naturkundemuseum, das zugleich als Leibniz-Institut fungiert, erklärte. Die nun in der Fachzeitschrift "Plos One" veröffentlichen Erkenntnisse seien umso überraschender als die Fledermäuse dieser Art bisher eigentlich als "einzelgängerische Jäger" galten.

Große Spießblattnasen (lateinischer Name: Vampyrum spectrum) sind demnach mit einer Flügelspannweite von fast einem Meter die größte Fledermausart auf dem amerikanischen Kontinent. Das Team beobachtete die Tiere mehrere Monate mit einer Wildkamera in ihrem Quartier, das sie in einem hohlen Baum bezogen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Auswirkungen auf Schutzstatus
Technik
Es gibt nun offiziell vier verschiedene Giraffenarten
Bis 2100 möglicherweise ausgestorben
Technik
Pinguine in der Antarktis langfristig bedroht
Schweiß verrät das biologische Alter
Technik
Neuer Sensor soll das biologische Alter mit Schweiß bestimmen
Die schönsten Momente entstammen der Interaktion mit anderen Menschen
Gesundheit
Glücksprofessor verrät Übungen gegen Stress und Angst
"Sail Amsterdam" ist das größte nautische Ereignis
Reisen & Freizeit
Amsterdam begrüßt historische Segelschiffe aus aller Welt
Gespielt wird "The Precinct" aus der Vogelperspektive
Technik
"The Precinct" - Mit Blaulicht auf Verbrecherjagd
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER